Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı

İHA

Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi ziyaretçi merkezi kazı evine dönüştürülen eski cezaevi binasında yangın çıktı. Çıkan yangında binada maddi hasar oluştuğu belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi ziyaretçi merkezi kazı evine dönüştürülen eski cezaevi binasının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevleri gören çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Yangının kazı çalışmasında yer alan personelin kaldığı bölümde çıktığı, yangın sonrası binada maddi hasar oluştuğu belirtildi.
Ölen ya da yaralanan olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç işletmeci Azad Gönder milyonluk yatırımla Diyarbakır’ı eğlence merkezi haline getirdi
YEREL HABERLER Genç işletmeci Azad Gönder milyonluk yatırımla ...
Forum Diyarbakır, gençleri yemekte buluşturdu
YEREL HABERLER Forum Diyarbakır, gençleri yemekte buluşturdu
Memur-Sen İl Başkanı Ensarioğlu’ndan memur maaşı açıklaması
YEREL HABERLER Memur-Sen İl Başkanı Ensarioğlu’ndan memur maaşı ...
Diyarbakır'da 'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce' sempozyumu yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 ...
Kulp’ta drama kursiyerleri sergiledikleri “90’larda Çocuk Olmak” adlı gösteri ile gülümsetip, düşündürttü
YEREL HABERLER Kulp’ta drama kursiyerleri sergiledikleri “90’larda ...
Silvan'da aşı timleri iş başında
YEREL HABERLER Silvan'da aşı timleri iş başında
Diyarbakır'da afet eğitim çadırı hizmete başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da afet eğitim çadırı hizmete başladı
Silvan'da bir kişide İngiltere varyantı tespit edildi
YEREL HABERLER Silvan'da bir kişide İngiltere varyantı tespit edildi
20 yıl çocuk hasreti çektiler, tedavilerinin ardından dünyaya gelen evlatları ile doktoru ziyaret ettiler
YEREL HABERLER 20 yıl çocuk hasreti çektiler, tedavilerinin ardından ...
Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı’nın yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı’nın yolunu ...
Şair, yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Şair, yazar ve sunucu Kasım Alper Özdemir, evlat ...
Diyarbakır'da 'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce' sempozyumu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 ...
DBB’den Silvan’a kent meydanı
YEREL HABERLER DBB’den Silvan’a kent meydanı
Vali Karaloğlu, hafta sonunda yol çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, hafta sonunda yol çalışmalarını ...
Diyarkart bayiileri büyükşehir güvencesinde
YEREL HABERLER Diyarkart bayiileri büyükşehir güvencesinde
Keçi Burcu sanatla buluştu
YEREL HABERLER Keçi Burcu sanatla buluştu
Ziyaret bölgesine yeni yollar
YEREL HABERLER Ziyaret bölgesine yeni yollar
Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' heyecanı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' ...
Diyarbakır'da Mezopotamya Uluslararası Sağlık Turizmi çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Mezopotamya Uluslararası Sağlık Turizmi ...
AK Parti'nin gönül seferberliği Dicle ilçesi ile devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti'nin gönül seferberliği Dicle ilçesi ile ...
Doktor stantta 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırıp aşıya davet etti
YEREL HABERLER Doktor stantta 'Biontech var, Sinovac var' diye ...
Kırmızı mercimek markalaşıyor
YEREL HABERLER Kırmızı mercimek markalaşıyor
Bağlar Belediyespor'a 2. Lig yolu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor'a 2. Lig yolu
Tokyo Olimpiyatları'na Diyarbakır damgası 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Diyarbakır tarihi bir katılım gösteriyor Diyarbakır adına 4 sporcunun yer alacağı olimpiyatlarda 4 antrenör de görev yapacak
YEREL HABERLER Tokyo Olimpiyatları'na Diyarbakır damgası 2020 Tokyo ...