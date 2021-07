Diyarbakır´da 1'inci Kayapınar Film Günleri´nde ödüller temizlik işçilerinden

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından "Diyarbakır Temmuzda Bir Başka Güzel" sloganı ile `1´inci Kayapınar Film Günleri´, düzenlenen gala gecesi ile başladı. Gecede dağıtılan ödüller, belediyenin temizlik ve diğer işlerinde çalışan personel tarafından verildi.

Diyarbakır´da pandemi nedeniyle ara verilen etkinlikler, Kayapınar ilçe belediyesince "Diyarbakır Temmuzda Bir Başka Güzel" sloganı ile düzenlenen ve 11 Temmuz´a kadar sürecek olan `1´inci Kayapınar Film Günleri´, gerçekleştirilen gala gecesiyle başladı. Park 75´te düzenlenen etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, birçok dizi ve film oyuncusu ile vatandaşlar katıldı.

ÖDÜLLER TEMİZLİK İŞÇİLERİNDEN

Kayapınar Film Günleri´nde, 2017 yılında, `En İyi Yabancı Film´ kategorisinde Türkiye Oscar adayı olarak gösterilen Ayla filminin, gösterimi yapılacak. Kayapınar Belediyesi Müzik Korosu´nun seslendirdiği şarkılarla başlayan etkinlikte, oyuncu Erkan Petekkaya´nın da aralarında olduğu sanatçılara, `Yaşam Boyu Onur´, `Sinema Emek´ ve `Genç Sinemacı´ ödülleri, Kayapınar Belediyesi´nde temizlik işçileri ile diğer personel tarafından verildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, "10 bin yıllık geçmişe, 33 medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu kadim kent, büyük bir kültürel zenginliğe sahip olarak, tarihin her döneminde birçok önemli şahsiyet yetiştirmiş, önemli bir kültür ve sanat merkezi olmuştur. Her zaman, bilimin ve sanatın yanında olacağız. Covid-19 salgını nedeniyle, hayatı eksik yaşadığımız bir dönemden sonra, ara verdiğimiz kültür ve sanat etkinliklerimize, sizlerle birlikte böylesi güzel bir programla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Oyuncu Erkan Petekkaya da, Diyarbakır´ın bütün acılarına tanık olduğunu ifade ederek, "1993 ve o yıllar değişik yıllardı. Çok şükür ki memleketimiz, aydınlığa kavuştu. Memleketimiz böyle güzel baharlar yaşıyor. Ben de Diyarbakırlı olarak, her zaman yanınızdayım, her zaman emrinizdeyim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2021-07-06 11:25:50



