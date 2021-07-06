Evlat nöbetindeki aileler, evlatlarını PKK’dan almakta kararlı Ailelerin direnişi devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 673 gündür devam ediyor.

3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 673’üncü gününde de sürüyor.



“Tek kaldım oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol”

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce kaçırıldığını belirttiği oğlu Muhammed için 673 gündür evlat nöbetinde olan ve Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Nadire Çakan, “Oğlumu HDP satıp götürdü, okul okuyordu okuldan alıp götürdüler. Ben oğlumu aradım bulamadım, 15 yaşında iken götürdüler, 10 yıl etti oğlumdan haber alamadım. Tek kaldım oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol” dedi.

Adana’da kaldıkları dönemde götürülen ablası Gülcan için evlat nöbetine katılan kardeşi Diyar Biçer, Van’dan geldiğini ve ablası için 673 gündür nöbette olduğunu söyledi.



“Ablam Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olsun”

Ablasının terör örgütü PKK tarafından HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirten Biçer, “Ablam 2015 yılında HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldı. 672 gündür eylemimize devam ediyoruz. Ablam sesimi duyuyor ise gelsin Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olsun ve bizim devletimiz şefkatli bir o kadarda güzel bir devlettir. Emin olsun ki gelsin teslim olsun ve cezası yoktur. Başka çocuklarda var ise yanında onlarda gelip teslim olsunlar” diye konuştu.



“Allah Cumhurbaşkanımızı ve İçişleri Bakanımızı başımızdan eksik etmesin”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’a yapacağı ziyaret öncesi kendisini dört gözle beklediklerini aktaran Biçer, “Cumhurbaşkanı ile görüşme şansımız olur ise kendisiyle görüşürüz. Bizlere müjdeleri var. Mutlu bir şekilde hem Cumhurbaşkanımızı hem de İçişleri Bakanımızı bekliyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.

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