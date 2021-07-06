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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı vardır, var olacaktır (2)

DHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı vardır, var olacaktır (2)


KIBRIS GAZİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Park'ta bulunan Muharip Gaziler Derneği bahçesinde Kıbrıs gazileriyle buluşan Cumhurbaşkanı Tatar'ın ziyaretine 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Vali yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Murat Balsu ve eşlik etti.
Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır'da, Kıbrıs gazileriyle olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Benim için Türkiye'nin her yeri çok önemli ve çok seviyorum. Çocukluğumdan beri Kıbrıs'tan çeşitli vesilelerle gelmek ve Türk insanıyla beraber olmak kaynaşmak dayanışma içerisinde olmak sevgi muhabbet içinde olmak için her daim gönlüm bu şekilde çarpmıştır. Bugün de Allah kısmet etti Diyarbakır'dayım. Tüm Diyarbakırlı kardeşlerime muhabbetlerimi sunuyorum bir kez daha beni burada coşkuyla ağırladığınız için sağ olun. Siz gazilerin Kıbrıs'ta bizim mücahitlerimizle verdiği mücadele ve sonunda Kıbrıslı Türklerin bağımsızlığı ile özgürlüğüne kavuşmasıydı. Onun için 20 Temmuz'u bir kez daha iki hafta öncesinde kutlamaya başladık. Bu yıl 20 Temmuz'un 47'nci yılını kutlarken Kurban bayramının ilk gününde inşallah kısmet olursa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve büyük bir heyet Türkiye Cumhuriyeti'nden bizlerle beraber olacaktır. Bu iki bayramı birlikte kutlayacağız. Bunu kutlarken millet ve ulus olarak ne kadar güçlü olduğumuzu ve Anadolu ile Türkiye  ve Doğu Akdeniz'le güçlü bir KKTC ulusal çıkarlarımızla ve menfaatlerimizin sonuna kadar savunulduğunda sonuna kadar sürdürmekte olduğumuz siyaset ve politikanın ne kadar önemli olduğunu orada bir kez daha coşkuyla kaynaşmış olacağız" dedi.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindekiler tarihi On Gözlü Köprü'yü ziyaret etti. Burada yöresel halk oyunları tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar bir süre oyun ekibini izledi. Tatar daha sonra Gazi Köşkü ve Sur ilçesinin tarihi yerlerini ziyaret ederek bilgi aldı.Burak EMEK-Serdar SUNAR/DYARBAKIR, (DHA)-FOTOGRAFLI DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-07-06 18:33:13

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