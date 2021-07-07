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Diyarbakırlı ev hanımı Uygun, Güneydoğu’nun ilk çiçek serasını kurdu

İHA

Diyarbakırlı ev hanımı Uygun, Güneydoğu’nun ilk çiçek serasını kurdu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kendisine ait 8 dönümlük arazide Güneydoğu’nun ilk süs bitkileri ve çiçek serasını kuran Yıldız Uygun, enerji ihtiyacını güneşten sağlarken sulamayı ise damlama yöntemiyle yapıyor.
Dicle Elektrik’in verimli tarım hikayeleri, Güneydoğu’nun kadim ve bereketli topraklarında başarılara imza atan kahraman çiftçilere yer vermeye devam ediyor. Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşayan ve kendisine ait arazide eşi ve çocuklarıyla beraber bölgenin ilk süs bitkileri ve çiçek serasını kuran ev hanımı Yıldız Uygun, elektrik ihtiyacı için güneş enerjisini sulama için de damlama yöntemini tercih ederek çevresinde örnek oldu. Yıldız Uygun ve ailesi Bismil ilçesinde Dicle Nehrinin yanı başında bulunan arazilerinde daha önce sadece kendi meyvesebze ihtiyaçları için bostan yetiştiriyorlardı. Uygun, birkaç buğday ekimi denemesinde bekledikleri neticeyi alamayınca çok sevdiği çiçek yetiştiriciliği işine merak sardı. Eşinin de teşvikiyle süs bitkisi ve çiçek serası kurmak için finansman arayışına girdi. Sonuçta iş fikrini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) kabul ettirmeyi başararak yüzde 65 oranında hibe sağladı.
Yıldız Uygun geçtiğimiz yıl sonuna doğru kendi öz kaynağıyla birlikte toplam 5 milyon liralık yatırımla 8 dönümlük arazide Güneydoğu’nun ilk süs bitkisi ve çiçek serasını kurdu. Seranın elektrik ihtiyacını 50 KVA’lık güneş enerji sistemiyle karşılayan Uygun, serada su tasarrufuna çok önem verdiklerini ve tüm sulamaları damlama veya fıskiye sistemiyle yaptıklarını dile getirdi.

“Çiçek yetiştirmeyi çocuk büyütmek gibi görüyorum”
Çiçek yetiştiriciliği ve seracılık aslında Uygun’un çocukluktan itibaren en büyük hayali olmuş. Uygun en sevdiği çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmekten oldukça mutlu olduğunu söylüyor. Çünkü çiçek yetiştirmeyi çocuk büyütmeye benzetiyor ve işini bir anne şefkatiyle yaptığını vurguluyor. Çiçek sevgisi nedeniyle bu işe giriştiğini her fırsatta dile getiren Uygun, girişimcilik hikayesini şöyle anlattı:
"Biz seracılığın detaylarını aslında bilmiyorduk ama çok merakım vardı. Ayrıca bölgedeki seraların hemen hepsi sebze ve meyve üretimine yönelik. Biz süs bitkileri ve çiçek yetiştirerek bir fark oluşturmak istedik. Hem kendimize, hem çocuklarımıza, hem de bölgedeki gençlerimize iş imkanı oluşturmak için böyle bir işe giriştik”.

İlk çiçeklerini Anneler Günü’nde sattı
Serayı kurduktan sonra ilk hasadı ise geçtiğimiz Anneler Günü’nde gerçekleştiren Yıldız Uygun, “O dönemde pandemi nedeniyle kısıtlama vardı ve her yer kapalıydı. Ama biz bölgenin ilk ve tek çiçek serası olduğumuz için bunu fırsata çevirmek, seramızı tanıtmak istiyorduk. Gerek kendi sosyal medya hesaplarımızda, gerekse arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz vasıtasıyla varlığımızı duyurmayı başardık. Bölgeye ait bir üretici olmamız da insanların çok hoşuna gitti. Kısıtlama nedeniyle biz kendi imkanlarımızla evlere, iş yerlerine kadar servis yaptık. Talep beklentimizin de üzerinde oldu. İlk hasadın verimi bizi daha da motive etti. Bu heyecanla daha büyük işler yapma isteğimiz uyandı” diye konuştu.

“Kalifiye eleman arıyoruz”
Yıldız Uygun bitki yetiştiriciliği, bakımı, sulaması ve diğer konular hakkında kendi kendini yetiştirdiğini belirtiyor. Bu amaçla internetten yazılı ve görsel çok sayıda kaynağı okuduğunu ve halen de okumaya devam ettiğini ifade ediyor. En büyük sıkıntılarının bu alanda kalifiye eleman bulamamak olduğunu ifade eden Uygun, "Bölgede çok ziraat mühendisi var ama hepsi tarla bitkisi eğitimi almışlar. Kalifiye eleman ihtiyacımızı karşılayabilsek el birliğiyle kısa sürede işleri büyütebiliriz. Çünkü bu potansiyelimiz fazlasıyla var. Bölgemizin gençleri de burada çalışma imkanı bulabilir” dedi.

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