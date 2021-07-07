Taşeron firma tarafından işletilen D.Ü yemekhanesindeki 22 işçi işten atıldı D.Ü polikliniği önünde toplanan işçiler, maaş bordrolarını yırtarak durumu tepki gösterdi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi’de (DÜ) bulunan ve taşeron bir firma tarafından işletilen yemekhanede çalışan 22 yemekhane çalışanı işten atılmasını Tüm İş Konfederasyonu ile Tüm Sağlık İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanlığı’na üye işçiler tarafından protesto edilerek, maaş bordrolarını yırttı.

DÜ yemekhane çalışanları hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını iddia etti. Taşeron firma tarafından çıkarılan işçiler DÜ'de bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. DÜ Hastanesi Polikliniği önünde toplanan işçilere işten atılan diğer işçilerin aileleri de destek verirken, Tüm İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Ümit Umdu, işçiler adına basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması öncesi Ümit Umdu, korona virüs sebebi ile hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanları ve özellikle Dicle Üniversitesi hastanesinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları Doç.Dr. Abdulmenap Güzel, hemşire Leyla Çiçek ve teknik bakım personeli Murat Kaymak'ı rahmetle yad ederek, görevi başındaki tüm sağlık çalışanlarını saygı ile selamladığını söyledi.



“22 yemekhane çalışanı haksız yere işten atıldı”

22 yemekhane çalışanının haksız yere işten atıldığını belirten Umdu, “Daha önce defalarca dile getirdiğimiz ve kadro almaları için mücadele ettiğimiz 22 yemekhane çalışanı kardeşimiz pandemi döneminde işsiz bırakılmış ve aileleri ile birlikte adeta açlığa mahkûm edilmiştir. Yetkililer buradan sadece şunu bilmelidirler ki 22 kişiyi değil bu çalışan 22 işçi arkadaşlarımızın eşlerinin ve çocuklarının geleceklerini tehlikeye atmış olup ekmeklerine mani olmuşlardır. Bu bağlamda buradan yüksek bir sesle tekrar dile getiriyoruz. Herkes hakkını alana kadar özellikle bu işçi arkadaşlarımız işlerine iade edilene kadar hep birlikte ayrışmadan mücadele edeceğimizi belirtirken yüksek bir sesle diyoruz ki birlikte başaracağız” diye konuştu.

Yapılan açıklama sırasında Umdu, maaş bordrolarını yırtmasının ardından işçiler durumu alkışlarla protesto ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

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