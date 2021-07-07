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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da çevre yolu niteliğinde yeni yollar yapılıyor

İHA

Diyarbakır’da çevre yolu niteliğinde yeni yollar yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşların daha konforlu seyahat etmelerini sağlamak için başlattığı yol seferberliğini sürdürüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent merkezinde 2021 asfalt sezonunda şimdiye kadar 21 kilometrelik yolu tamamladı. Ağırlıklı olarak yeni yol açma çalışmalarından oluşan ve trafik akışını rahatlatacak 22 kilometrelik yolda da çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşın yoğun olarak kullandığı, Dr. Ahmet Bilgin, Mir Cembelli Bulvarı ile Rızvan Ağa, Evrim Alataş, Ahmet Kaya, Avşin, Mastfroş, Rıha, Hilar, Dr. Yusuf Azizoğlu, Cemiloğlu, Bediüzzaman, Hayati Avşar, Ahmet Arif, Dr. Şeref İnalöz, Mimar Sinan, Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu caddeleri ve Kumlu sokakta asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu.

Yeni yol açma çalışmalarıyla alternatif güzergahlar oluşturuluyor
Kamulaştırma çalışmalarının ardından Şanlıurfa yolu 500 Evler mevkisinden Araştırma Hastanesine kadar uzanan 9,2 kilometrelik 50 metre genişliğindeki yeni yol ile çevre yolu niteliğinde alternatif güzergah oluşturuluyor. Şanlıurfa yolunu Elazığ yoluna bağlayan yeni yolda kavşaklar arası kazıdolgu, plentmiks alt temeltemel ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra yola 100 bin sıcak asfalt serilecek, 18 bin 400 metre orta refüj, 36 bin 800 kaldırım bordür ve 110 bin metrekare asfalt kaldırım inşa edilecek.
Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği 6 bin 800 metre uzunluk 30 metre genişliğindeki Siverek Caddesi’nde 170 bin metreküp kazıdolgu, 145 bin ton temel alt temel, 163 bin metrekare bitümlü temel, 160 bin metrekare binder ve 40 bin metrekare parke kaldırım yapılacak. Caddeye peyzaj çalışmaları kapsamında farklı türlerde 700 ağaç dikilecek.

Diclekent Bulvarı batı çevre yoluna bağlanılıyor
Şanlıurfa yolunu ve batı çevre yolunu birbirine bağlayacak olan Diclekent Bulvarı’nın son etabında çalışmalar aralıksız sürüyor. 2 bin 500 metre yol uzunluğu 50 metre genişliğe sahip bulvarın son etabında 62 bin 500 metreküp kazıdolgu, 84 bin 600 ton temel alt temel, 90 bin metrekare bitümlü temel, 87 bin 500 metrekare binder, 30 bin metrekare kaldırım yapılacak. Cadde 200 aydınlatma direğiyle ışıklandırılacak.
Mezopotamya Bulvarı’nı Şanlıurfa yoluna bağlayacak Abdulkadir Aksu Caddesi’nde kalan bin 400 metrelik yolda 75 bin 600 metreküp kazı yapıldı, 32 bin temel alt temel malzemesi serildi. Caddeye 33 bin 600 metrekare binder, 33 bin metrekare aşınma tabakası serilecek ve 9 bin metrekare parke kaldırım yapılacak.
Şanlıurfa yolunu Elazığ Bulvarı’na bağlayacak olan Mezopotamya Caddesi’nin son bin metrelik etabında kazı ve dolgu çalışmaları tamamlandı. Bulvara 34 bin temel alt temel, 36 bin metrekare binder, 35 bin metrekare aşınma, 12 bin metrekare parke kaldırım döşenecek. Bulvarda ışıklandırma için 80 aydınlatma direği kullanılacak.
Merkez Bağlar ilçesinde 600 metre uzunluğundaki Azadi, 150 metre uzunluğundaki Serap Gözeli ve 400 metre uzunluğundaki Avzem caddelerindeki kazıdolgu, temel alt temel, binder, aşınma ve parke kaldırım çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından peyzaj ve aydınlatma çalışmaları yapılacak.

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