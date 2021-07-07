Diyarbakır'da bir yılda 410 milyon 830 bin liralık yatırım

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde bir yılda 410 milyon 830 bin liralık yatırımla 80 projeyi tamamlayarak hizmete sundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde bir yılda Diyarbakır Surları’nın restorasyonundan, kent merkezi ve kırsal yollara, park, bahçe, bulvarların çevre düzenlemesinden gençlik ve spor yatırımlarına kadar her alanda çalışma yürüttü.



Sur’larda diriliş devam ediyor

Diyarbakır Surları’nın en görkemli burcu olan Keçi Burcu sanatın yeni merkezi olarak düzenlendi. Yerli, yabancı turistlerin uğrak mekanı ve Diyarbakırlılar için önemli bir yere sahip olan Keçi Burcu’nun girişindeki küçük meydanı, sanat etkinlikleri için açık fuaye alanı olarak tasarladı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, burcun giriş kotunun düzeltilmesi amacıyla müze denetiminde yapılan kazılarda sur duvarlarının özgün temel kotuna kadar indi. Sur duvarlarında doku kaybı olduğunu tespit eden ekipler, duvarın sağlam olduğu bölüme kadar özgün harçlı moloz ile dolgu yaptı, özgün dokuyla uyumlu duvar ördü. Önceden yıkılmış 53 nolu burç içerisindeki toprak temizlenerek duvarlar ortaya çıkarıldı. Ziyaretçilerin, UNESCO Dünya Mirası’nın bir diğer öğesi olan Hevsel Bahçeleri’ni izleyebilmeleri için burca ahşap platform yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, surların ayakta kalan 99 burcundan 24’ünde restorasyon çalışmalarına devam ediyor.



Kurşunlu Camii Meydanı ışıl ışıl

Tarihi Sur ilçesinde yer alan ve kentteki ilk Osmanlı eseri olan Fatih Paşa Kurşunlu Camisi meydanını daha estetik hale getirmek için çevre düzenleme çalışmaları yürüttü. Meydana, 50 çınar, 30 şeker akçaağaç, 250 Muhammedi gül, bin 500 farklı türde gül, 500 top mazı, 500 kartopu, 500 alev, 500 Çin ardıcı çalısı dikildi. Zeminine kente özgü ve mekânın doğasına uygun 800 metrekare bazalt bordür, 800 metrekare bazalt oluş taşı ve 2 bin 500 metrekare de küptaş döşenirken ışıklandırma için dekoratif aydınlatma direkleri kullanıldı.



Havaalanı Yonca Kavşağı’nda peyzaj çalışması

Kente estetik bir görünüm kazandırmak için çalışmalarını yürüten ekipler, Havaalanı Yonca Kavşağı’nı yeniden düzenlendi. 170 bin metrekare alanda 3 bin 104 ağaç, 55 bin çalı dikildi. 2 su deposu ve 150 bin metrekare alana sulama tesisatı ve drenaj hatları çekildi. Kent merkezinde vatandaşın yoğun olarak kullandığı, Dr. Ahmet Bilgin, Mir Cembelli Bulvarı ile Rızvan Ağa, Evrim Alataş, Ahmet Kaya, Avşin, Mastfroş, Rıha, Hilar, Dr. Yusuf Azizoğlu, Cemiloğlu, Bediüzzaman, Hayati Avşar, Ahmet Arif, Dr. Şeref İnalöz, Mimar Sinan, Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu caddeleri ve Kumlu sokakta asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Kırsala bin 200 kilometre yol hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Çüngüş, Ergani, Hani, Kulp, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde planlanan sathi kaplama ve parke döşeme çalışmalarını tamamladı. Ekipler, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarındaki 26 noktada alt temel, stabilize, dolgu, menfez, yol genişletme, sanat yapıları ve büz döşeme çalışması yapıyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan yerlerde sathi asfalt kaplamaya işlemine başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında sürdürdüğü çalışmalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde üniversite ve lise öğrencileri için Konuk Evi Kız Öğrenci Yurdu ve Akademi Lise açtı. Gençlerin ve çocukların sosyalleşmesi ve eğitimlerine yardımcı olması amacıyla Kırsal ilçelerden Hani, Silvan ve Bismil’de açılan Bilgi Evi ve Akademi Liseler öğrenci kayıtları almaya başladı.



22 adet gölettin bakım onarımı yapıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilere destek vermek için kırsal mahallelerde bulunan 22 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti’nin bakım ve onarımı tamamlayarak çiftçilerin hizmetine sundu. DİSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların temiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için kent merkezinde 7/24 esasına göre yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezi kadar kırsal ilçe ve mahalleleri de kapsayan projeler yürüten DİSKİ, vatandaşların 24 saat boyunca kesintisiz suya ulaşabilmelerini sağlıyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hatları için 22 projeye 145 milyon 801 bin 937 lira ayırdı. Kırsal ilçe ve mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri için ise bir yılda 115 milyon 697 bin 355 lira bütçe ile 28 projeyi hayata geçirdi.

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