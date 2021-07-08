Kadın itfaiyecilerin zorlu eğitimini DHA görüntüledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın itfaiyecilerin zorlu eğitimini DHA görüntüledi

DHA

Kadın itfaiyecilerin zorlu eğitimini DHA görüntüledi


Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde alımı yapılan 75 itfaiye erinden 7 kadının, istasyonda saniyeler içinde hazırlanması ve zorlu yangın söndürme tatbikatları, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi tarafından görüntülendi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, kadın itfaiyecilerin çok başarılı olduklarını belirterek, "Zorlu bir aşamadan geçtiler. Parkurlar ağırdı ve başarıyla bitirdiler. Sahada da çok başarılı görüyoruz kendilerini. Kadınlar hayatın her alanında oldukları gibi, itfaiyecilikte de kendilerini göstermeye başladı" dedi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınla müdahalede kadroyu genişletmek amacıyla, bu yıl itfaiye eri alımı yaptı. Zorlu parkurlar ve yapılan sınavlar sonucunda, 75 kişi itfaiye eri olmaya hak kazandı. 7 kadının da aralarında bulunduğu itfaiye erleri, her sabah itfaiye duası okuyarak eğitime başlıyor. Yangın alarmı verilen istasyonda, saniyeler içinde hazırlanan 7 kadın itfaiye erinin yangın söndürme tatbikatı, DHA tarafından görüntülendi.
20 MADDEDEN OLUŞAN EĞİTİM 4 GRUP HALİNDE VERİLİYOR
İtfaiye istasyonunda 4 uzman eğitmen tarafından, gerçek duruma dayalı her gün senaryo hazırlanıyor. 7 kadının da aralarında bulunduğu 75 kişinin aldığı eğitim, 4 grup halinde yapılıyor. Kentte 2'si 32 metrelik merdivenli araç, 2 arazöz ve bir takviye aracı, dar sokaklar için de bir araç olmak üzere, toplam 61 araç bulunuyor. Uzman eğitmenler tarafından, itfaiye erlerine kişisel koruyucu ekipmanlar, hortum serme, toplama, araç üzerindeki malzemelerin tanıtımı, arama kurtarma ekipmanlarının tanıtımı ile kullanımı, temiz hava solunum cihazının tanıtımı, kullanımı, elektrik yangınlarına E sınıfı müdahale eğitimi veriliyor. Ayrıca, LPG ve doğalgaz yangınlarına C sınıfı müdahale eğitimi, sıvı B sınıfı, köpük hattı kurulumu, uygulamalı ekip çalışması, merdivenli aracın tanıtımı ve kullanımı, similasyon odası, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme teknikleri öğretiliyor.
Trafik kazalarına müdahale eğitimi de verilen itfaiye erlerine, ani patlama, bölgesel arama kurtarma, yangın yerindeki tehlikeler, yangın sınıfları, yangın çıkış sebeplerinin belirlenmesi, motorpomp kullanımı ve yangın raporu düzenleme eğitimi de verilen eğitimler arasında. Eğitimlerin ardından, 7'si kadın, 75 itfaiye eri kentteki istasyonlarda görev yapacak.
'KADINLAR HAYATIN HER ALANINDA KENDİLERİNİ GÖSTERİYOR'
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla alınan 7'si kadın, 75 itfaiye erinin göreve başladığını belirti.
Yiğit, "Yaklaşık 1,5 aylık eğitimden sonra, sahada aktif görev yapacaklar. Kadın itfaiyeciler çok başarılı. Zorlu bir aşamadan geçtiler. Parkurlar ağırdı ve başarıyla bitirdiler. Sahada da çok başarılı görüyoruz kendilerini. Okulda aldıkları eğitimle, sahadaki eğitimleri birleştirdik. Çok olumlu verim aldık. Kadınlar hayatın her alanında oldukları gibi, itfaiyecilikte de kendilerini göstermeye başladı. Pratik eğitimle, saha çok farklı. Arkadaşlarımız sahada da çok müthiş başarı gösterdi. Gerek simülasyon odasında gerek kentsel arama kurtarma istasyonundaki eğitimleriyle, kapalı ortamda sıfır görüşle yangına müdahale, yaralı kurtarma, sıkışmalı trafik kazalarına müdahale, kuyudan insan kurtarma, yüksekten inme ve buna benzer birçok eğitimi başarıyla bitirdiler. Her an alışacak olan arkadaşlarımızın, iklim koşullarında, arazi şartlarında görev yapabilecek düzeye geldiklerini söyleyebiliriz" diye konuştu.
'KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN BU İŞİ SEÇTİK'
Kadın itfaiye eri Evin Damla, parkurların çok zor olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bu tarz zorlu süreçleri yaşamazsak, geçemeyiz kolay kolay. İtfaiyecinin asıl amacı, yangın söndürmek değildir, birden fazla işlevi vardır. Arama kurtarma, deprem, sel ve doğal afetler olsun, birden fazla bu olaylardan sorumlu tutuluyoruz. Gerektiği zaman ilk yardımda da bulunabiliyoruz. Her türlü olaya müdahale ediyoruz. Her yerde kadınlar iş bulmaktadır. Zorlu işlerde ve süreçlerde çalışmaktadır. Biz de kadının gücünü göstermek için, bu işi seçtik ve göstermekteyiz"
'KADINLAR HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞSUN'
İtfaiye eri Tuba Utli ise, itfaiyeciliğin hayalindeki meslek olduğunu ve bunun için mücadele verdiğini, kadınların başaracağına inanmayanlara rağmen, burada olduklarını ifade etti. Eğitimlerin verimli geçtiğini, hortum atmasından, alevlere müdahaleyi kadınların yaptığını hatırlatan Utli, bunun için çabaladıklarını ve her kadının hayallerinin peşinden koşması gerektiğini vurguladı.
İtfaiye eri Sultan Andiç de "Zorlu süreçler yaşıyoruz. Birçok eğitim gördük. Eğitim halen devam ediyor. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-07-08 11:02:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da 15 Temmuz için hazırlık toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 15 Temmuz için hazırlık toplantısı ...
Diyarbakır'da bir yılda 410 milyon 830 bin liralık yatırım
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir yılda 410 milyon 830 bin liralık ...
Büyükşehir’den amatör spor kulüplerine büyük destek
YEREL HABERLER Büyükşehir’den amatör spor kulüplerine büyük destek
Silvan - Batman yolunda seyir halindeki kamyonet alev aldı
YEREL HABERLER Silvan - Batman yolunda seyir halindeki kamyonet alev ...
Diyarbakır’da çevre yolu niteliğinde yeni yollar yapılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çevre yolu niteliğinde yeni yollar ...
(Düzeltme) Eylemdeki aileler Bakan Soylu’dan sürpriz haberi bekliyor
YEREL HABERLER (Düzeltme) Eylemdeki aileler Bakan Soylu’dan sürpriz ...
Tarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Diyarbakır’a geldi
YEREL HABERLER Tarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Diyarbakır’a ...
Taşeron firma tarafından işletilen D.Ü yemekhanesindeki 22 işçi işten atıldı D.Ü polikliniği önünde toplanan işçiler, maaş bordrolarını yırtarak durumu tepki gösterdi
YEREL HABERLER Taşeron firma tarafından işletilen D.Ü ...
Ergani Kaymakamı Öztürk, Bademli Mahallesinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Ergani Kaymakamı Öztürk, Bademli Mahallesinde ...
Yukarısalat’ta can dostlara Bismil Belediyesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Yukarısalat’ta can dostlara Bismil Belediyesi sahip ...
Başkan Türkmen, Bismil’i karış karış geziyor
YEREL HABERLER Başkan Türkmen, Bismil’i karış karış geziyor
Başkan Beyoğlu, Bakan Soylu ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, Bakan Soylu ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, evlat nöbetindeki ailelerle görüştü Eylemdeki aileler Bakan Soylu’dan sürpriz haberi bekliyor
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, evlat nöbetindeki ailelerle ...
Diyarbakır’da hafif ticari araç, kamyona çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hafif ticari araç, kamyona çarptı: 1 ...
İyilik Hareketi'nden Saraç ailesine yardım eli
YEREL HABERLER İyilik Hareketi'nden Saraç ailesine yardım eli
Başkan Beyoğlu, sara hastası çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, sara hastası çocuğa tekerlekli ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle ...
Diyarbakırlı ev hanımı Uygun, Güneydoğu’nun ilk çiçek serasını kurdu
YEREL HABERLER Diyarbakırlı ev hanımı Uygun, Güneydoğu’nun ilk çiçek ...
Şehit yakınları ve gazilerden Soylu'ya tam destek 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz: "Bakan Soylu biz şehit ve gazi ailelerinin kırmızı çizgisidir" "Cumhuriyet tarihinin en başarılı içişleri bakanı Süleyman Soylu'dur"
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden Soylu'ya tam destek 15 ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı vardır, var olacaktır (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı vardır, ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır’da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır’da Kıbrıs ...
DTSO’da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER DTSO’da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruldu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı vardır, var olacaktır
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı vardır, ...
Diyarbakırspor’da yarı final heyecanı
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’da yarı final heyecanı