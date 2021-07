Bağlar’da 'Bir gün değil, 365 gün temizlik' sloganıyla yaşam alanları temiz tutuluyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, iki buçuk yıl önce 'Bir gün değil, 365 gün temizlik' sloganıyla başlattığı temizlik çalışmalarını her geçen gün güçlendirdiği ekipler ve teknik imkanlarla sürdürüyor. HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren annelerin bulunduğu alanın yanı sıra şehrin ana arter cadde ve sokakları baştan sona kadar temizlenerek günlük yaşam için güzel bir görünüme kavuşturuldu.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, ilçeyi temiz tutmak için başlattığı temizlik seferberliğini mesai ve zaman gözetmeden aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla her bölgede görevlendirilen ekipler günün her saatinde yaşam alanlarını temiz tutmak için çaba harcarken, oluşturulan mobil ekipler de vatandaşlardan gelen şikayetlere anında cevap vererek talep edilen bölgelerde temizlik yapıyor, artıklar ve çöpler toplanarak ilçe görüntü kirliliğinden arındırılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, teknik imkanlar ve çevre dostu araçlarla ana arter cadde ve sokakları temizleyerek vatandaşların günlük yaşamına sunuyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, günlük olarak temizlik konusunda yapılan çalışmaları takip ediyor.



“Biz çözüm ve hizmet için buradayız”

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin bulunduğu çadır ve bölge de günlük olarak temizlenerek hijyen hale getiriliyor. Yapılan hizmetten memnun olduklarını aktaran aileler, “Her koşulda yanımızda oluyor” dedikleri Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

400 binden fazla nüfusu ile 36 ilden büyük olan Diyarbakır’ın kalbi konumundaki Bağlar’da sürdürülen temizlik hizmetlerini önümüzdeki süreçte geliştirerek devam ettireceklerini belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, “Bizim vatandaşlarımızdan ricamız, taleplerini hiç tereddüt etmeden bize iletsinler. Biz çözüm ve hizmet için buradayız. Yine kendilerinden talebimiz, bu şehir hepimizindir. Hep beraber temiz tutalım ve çevreyi kirletmeyelim. Bu konuda hemşerilerimizin sağduyusuna güveniyoruz” dedi.

