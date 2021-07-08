BisKadın Kooperatifi modern mutfağına kavuştu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Ticaret Bakanlığı tarafından KoopDes projesi gerçekleşti. BisKadın Kooperatif mutfağı hizmet vermeye başladı.
Ticaret Bakanlığı tarafından KoopDes projesi kapsamında desteklenen Diyarbakır’ın Bismil ilçesi BisKadın Kooperatif mutfağı hizmet vermeye başladı. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Diyarbakır İl Ticaret Müdürü Zafer Atik ve Bakanlık müfettişi Mehmet Şeşen kurulan mutfağı ziyaret etti. Kaymakam ve Belediye Başkanı Hamza Türkmen kooperatif mutfağı kooperatif üyesi kadınlara hayırlı uğurlu olmasını dileyerek bol kazançlar nasip etmesini temenni etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.