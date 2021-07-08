Ergani Belediyesi moloz kirliliğinin önlenmesi için çalışıyor

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Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediye ekipleri çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren moloz yığınlarını önlüyor.

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren alanlarda iş makineleri ile temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, yeni yerleşim alanlarındaki boş arazilere dökülen inşaat atıkları, taş ve toprak yığınları ekiplerimiz tarafından kaldırıldı.

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