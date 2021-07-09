Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz


Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da kıldığı cuma namazının ardından yaptığı konuşmada, "Bir taraftan surlar yeniden inşa ediliyor, öbür taraftan konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip inşallah sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz. Çok çok güzelleştirilirmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretle bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Cumhurbaşkanı, kentteki programı kapsamında 7 Aralık 2015'te PKK'lı teröristlerin yaktığı Osmanlı Dönemi'nin ilk eserlerinden olan, tarihi Sur ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde cuma namazını kıldı.
'GAZİ CAMİMİZDE CUMA NAMAZINI KILMAMIZIN BAHTİYARLIĞI İÇERİSİNDEYİZ'
Namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ı inşa ettiklerini söyledi. Kurşunlu Camii'nin gazi cami olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün gazi camimizde cuma namazını kılmamızın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Biliyorsunuz bu PKK terör örgütü bu mescidimizi, bu camimizi kurşunlamış ve burayı bir harabe haline getirmişti. Kurşunlu Camisi tarihi özeliliğiyle gerçekten bu şehrimizin, bu beldemizin adeta bir tacıydı. Uzun bir aradan sonra tekrar cuma namazının kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bu bölge malum aynı zamanda sur içi olarak güzellikleri görüyorsunuz. Bir taraftan surlar yeniden inşa ediliyor, öbür taraftan konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip inşallah sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz. Çok çok güzelleştirilirmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var. Kısa zamanda bunları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.
'AŞILAMADA DİYARBAKIR'DA BİRAZ SIKINTIMIZ VAR'
Koranavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da aşıya yönelik isteksizliği gidermek için çalışma yürütüleceğini ifade etti. Alman Biontech firmasının CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşinin Türkiye'ye geleceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
Her şeyden önce şu an da aşılama 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz. Aşılamada kademe sistemi ayrıca yaş gruplarına göre getiriyoruz. Biontech gelen bir miktar aşı var, aynı şekilde Sinovac'tan da bir miktar aşı geldi, geliyor. Bütün bunlarla beraber en yakın zamanda  Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacak. Biontech çok daha seri bir adımın atmasını yakalayacağız. Diyarbakır'da şu an aşılamadaki bu isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz. Vatandaşlarımızı aşı olma noktasında batı illerinde nasıl oluyorsa ben, Diyarbakır'da aşının süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum. Çünkü ne kadar aşıyı burada teşvik edersek, ne kadar aşıyı rağbetle kabullenirsek burada da kovid olayı daha da azalacaktır. Şu anda oranla Diyarbakır'da biraz sıkıntımız var. Ama ben bunu aşacağımıza inanıyorum. Çünkü Orta Anadolu'da, batıda oran gayet olumlu gelişiyor."
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 
Gazetecilerin Kurban Bayramı'nın kaç gün olacağı sorunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı millete seslenişte duyuracağını belirterek, "Kurban Bayramı tatiliyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Tatil süreci sanki 10 ile 9 gün gibi dolaşıyor. Ama bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" diye konuştu. 
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3'üncü yılında daha iyiye giden bir sürece yaşadıklarını dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlığı sisteminin 3'üncü yılında daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz. Zira attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımı artırıyor. Dolayısıyla bu sistem ülkemiz için hayırlı, faydalı olmuştur. Zira karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor, çok rahat adım atıyor. Kararlarını bu şekilde alabiliyor. Onun için böyle bir sistemi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde gördüğümüz gibi Türkiye de bu sistemi yakalamakla hamd olsun verimli neticeler almaya başlamıştır" dedi
'EN İDEAL ŞEKLİYLE AFGANİSTAN'DAKİ BU ADIMI İNŞALLAH ATMIŞ OLACAĞIZ'
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili sürece ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Dün Milli Savunma Bakanı, Amerika Milli Savunma Bakanıyla görüşmesini yaptı. Bu konuyla ilgili şu an biz Amerika ile bunun yanında NATO'ya bu görüşmeleri yapmak suretiyle Türkiye'nin Hamid Karzai'deki görev alanı ne olacak, burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık ve NATO müzakerelerinde de Sayın Biden ile şahsım gerek bire bir konuşmamızı da bunu konuştuk, gerekse de heyetler arasındaki görüşmelerde bunları görüştük. En ideal şekliyle Afganistan'daki bu adımı inşallah atmış olacağız." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2021-07-09 14:44:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz yol yürüyor, gayret gösteriyoruz. Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütlerine değil Rabbimizin takdirine, halka yaslıyoruz. Biz gücümüzü 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Dicle’nin ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaatle ziyaret ettiler. Bugün de ben tüm heyetimle birlikte ziyaret ederek bu gerçeği ortaya koyacağız.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kahraman ...
Şanlıurfa ve Mardin'de Dicle Elektrik ekiplerine saldırı Dicle Elektrik: “Geri adım atılmayacak”
YEREL HABERLER Şanlıurfa ve Mardin'de Dicle Elektrik ekiplerine ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan: "Aşılamada 58 milyonu aştık"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı sisteminin 3’üncü yılında her geçen gün daha iyiye giden süreci yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımızı arttırıyor. Bu sistem ülkemiz için çok hayırlı olmuştur."
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tatil süreci sanki 10 ile 9 gibi duruyor. Millete seslenişte halkıma duyuracağım."
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tatil süreci ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz aşılamada. Aşılamada kademe sistemi yaş gruplarına göre getiriyoruz. Şu anda Diyarbakır’da aşılamadaki isteksizliği ne yapıp edip gidereceğiz. Vatandaşlarımızı aşı olma noktasında aynen batı illerinde nasıl oluyorsa Diyarbakır’da da süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum. Oranda Diyarbakır’da biraz sıkıntımız var."
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda 58 ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağlar'da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağlar'da coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camisi'nde cuma namazını kılıp, evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret edecek
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da Erdoğan, ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır’a geliyor Konuşma yapacağı alan ile ziyaret edeceği evlat nöbetindeki ailelerin bulunduğu HDP il binası önündeki çadırda hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ...
Evlat nöbetindeki aileler için bisikletle bin 700 kilometre pedal çevirdi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler için bisikletle bin 700 ...
Evlat nöbetindeki aileler için bin 700 kilometre pedal çevirdi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler için bin 700 kilometre ...
İl Sağlık Müdürü Tekin’den vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin “Vatandaşların Kurban Bayramı sonrası maskesiz dolaşabilmesi için aşı yapmaya davet ediyorum”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Tekin’den vatandaşlara 'aşı olun' ...
Diyarbakır Cumhurbaşkanını karşılamaya hazır
YEREL HABERLER Diyarbakır Cumhurbaşkanını karşılamaya hazır
Evlat nöbetindeki anne Hatice Levent, kızını HDP ve PKK’dan almakta kararlı Anne Levent: “Bizim çocuklarımızın hiçbir suçu yok, almadan da bu çadırdan gitmeyiz”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne Hatice Levent, kızını HDP ve ...
Ergani Belediyesi moloz kirliliğinin önlenmesi için çalışıyor
YEREL HABERLER Ergani Belediyesi moloz kirliliğinin önlenmesi için ...
BisKadın Kooperatifi modern mutfağına kavuştu
YEREL HABERLER BisKadın Kooperatifi modern mutfağına kavuştu
Finale kalan Diyarbakırspor destek bekliyor
YEREL HABERLER Finale kalan Diyarbakırspor destek bekliyor
Konservatuar adayları Bağlar Belediyesi’nin desteğiyle sınavlara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Konservatuar adayları Bağlar Belediyesi’nin ...
Bağlar’da 'Bir gün değil, 365 gün temizlik' sloganıyla yaşam alanları temiz tutuluyor
YEREL HABERLER Bağlar’da 'Bir gün değil, 365 gün temizlik' ...
Silvan'da bozulan ve aşınan yollara asfalt yama çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Silvan'da bozulan ve aşınan yollara asfalt yama ...
Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır’a geliyor Terörün yakıp yıktığı Kurşunlu Camii’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılacak
YEREL HABERLER Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır’a ...
Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
Kadın itfaiyecilerin zorlu eğitimini DHA görüntüledi
YEREL HABERLER Kadın itfaiyecilerin zorlu eğitimini DHA görüntüledi