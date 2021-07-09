Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (3)



'DİYARBAKIR ANNELERİNİN BEDDUASI BUNLARI VURACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 688 gündür terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ailelere destek mesajını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum 25 kadar evladımız, anne ve babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle babalarıyla buluşsun. Kolay değil, bugüne kadar Hacire Akar ile başlayan bu süreç devam ediyor. Daha da bunun artacağına inanıyorum. Şu anda Diyarbakır anneleri ile Şırnak anneleri bütünleşti mi? Bütünleşti. Van anneleri bütünleşti mi? Bütünleşti. Tüm bunlar sürekli olarak artarak devam ediyor. Bu PKK'nın, bu HDP'nin, tüm bunların 'evlat' diye bir derdi yok. Kandil'de taciz bunlar için bir sorun değil. Oradaki 13- 14- 15- 16 yaşındaki kızın taciz edilmesi, bunlar için, daha ileri gidiyorum, oranın yönetici konumundaki kişilerin 'evlat' diye bir sorunu yok. Onların 'taciz' diye bir dertleri yok çünkü onlar, taciz terörünün üzerinden bugünlere geldiler" diye konuştu.

Hiçbir zaman takibi bırakmayacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben inanıyorum ki kesinlikle Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır. Hiç endişeniz olmasın, biz bu işin takibindeyiz. Gerek İçişleri Bakanlığı'mız, Silahlı Kuvvetler'imiz bütün bunların üzerine gidiyor. Hiçbir zaman bu takibi bırakmayacağız. Sonuna kadar bu işi kovalayacağız çünkü bulunduğumuz görev, bulunduğumuz makam; 'Dicle´de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den' bunu. Öyleyse Dicle kenarında aşırlanan kuzunun hesabını da biz vermek durumundayız. Şu anda parlamentoda yoğun bir şekilde bunun takibindeyiz. Bu takibi devam ettireceğiz. Neredeyse 700 güne kadardır gösterdikleri sabrı, inanıyorum ki bundan sonra da gösterecekler ama şunu kesinlikle bilsinler ki biz bu işi asla bırakmadık, bırakmayacağız. Bizim de evlatlarımız var, torunlarımız var. Bu acı neyse aynı şekilde sizlerin acısı da bizim acımızdır" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.Emrah KIZILSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-07-09 16:39:27



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