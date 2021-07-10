Diyarbakır'da 10 katlı bina, karantinaya alındı

Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, bulantı ve yüksek ateş belirtileri üzerine koronavirüs testi yapılan 6 bloklu sitedeki 10 katlı binada yaşayan 8 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bina, çevresi güvenlik şeridiyle kapatılarak, karantinaya alındı. Polis ise binaya giriş ve çıkış yapılmaması için nöbet tutmaya başladı.
Merkez Kayapınar ilçesi Fabrika Mahallesi'nde, 264 dairenin bulunduğu 6 bloklu sitedeki 10 katlı binada oturan 8 kişide, bulantı ve yüksek ateş şikayetleri oldu. Yapılan test sonucu 8 kişide koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nca alınan karar gereği bina, karantinaya alındı. Binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Polis ekipleri de binanın önünde nöbet tutmaya başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2021-07-10 17:29:23
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