İnşaattan hiltiyi çalıp ticari taksiyle kaçtılar

Diyarbakır’da bir inşaat alanında beton kırma makinası olan 7 bin lira değerindeki hiltiyi herkesin gözü önünde çalan 2 şahıs ticari taksiye binip kaçtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Mastfıroş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz iki şahıs yapımı devam eden bir inşaat alanında beton kırma makinası olarak kullanılan ve yaklaşık 7 bin lira değerindeki hiltiyi alıp bölgeden kaçtı. Durumu fark eden inşaat bekçisi şahıslar kovalamaya başladı.

İnşaat görevlisinin peşlerinden koştuğunu ve 'hırsızları yakalayın' diye bağırdığını gören şahıslar, cadde üzerinden geçen 21 TT 1103 plakalı ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken, polis şahısların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

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