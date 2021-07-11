GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasında DHA'ya ödül

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DİYARBAKIR, (DHA)- GÜNEYDOĞU Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) bu yıl 35'incisi düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasında, Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Mehmet Mucahit Ceylan, 'Röportaj' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin, bu yıl 35'incisi gerçekleştirilen 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasının ödülleri, törenle sahiplerine verildi. Törene, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek, ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileri ile bölgedeki kentlerden gazeteciler katıldı.

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmada dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Gecede Demirören Haber Ajansı Diyarbakır Muhabiri Mehmet Mucahit Ceylan'a, 'Koronavirüsle mücadele eden doktor: Tanık olduklarımı gören biri evden dışarı çıkmazdı' haberiyle 'Röportaj' kategorisinde birincilik ödülü verildi. Ceylan, plaketini AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın elinden aldı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2021-07-11 10:48:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.