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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır programına damga vuran görüntüler

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır programına damga vuran görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır programına merkez Bağlar ilçesindeki görüntüler damga vurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır havaalanından şehir merkezine giderken Bağlar İlçe Belediyesi binalarının yani sıra ilçenin işlek noktalarında toplanan kalabalık vatandaş grupları, taşıdıkları bayrak ve afişlerle sevgi gösterilerinde bulundu. Coşkudan etkilenen Erdoğan, zaman zaman aracın camlarını açarak vatandaşlara teşekkür etti.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 20 yıllık HDP yönetiminden sonra ilk kez AK Parti'ye geçen Bağlar'da iki buçuk yılda yapılan hizmetlerle değişen alt yapı ve üst yapının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret programı sırasında takdir topladığı kaydedildi.

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