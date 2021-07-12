Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

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Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Aydın Gider (23), serinlemek için girdiği Kralkızı Baraj Gölü'nde boğuldu.

Yoncalı Mahallesi´nde bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Kralkızı Baraj Gölü'ne giren Aydın Gider, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yarım saatlik çalışmayla Gider'in cansız bedenine ulaşıldı. Gider'in cenazesi otopsi için ambulansla Ergani Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Esat TAŞTEKİN

2021-07-12 15:37:33



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