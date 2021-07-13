Diyarbakır'da bir mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 bin nüfuslu bir mahalle, artan Covid19 vakaları sebebiyle karantinaya alındığı bildirildi.

Çınar İlçe Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, ilçeye bağlı 2 bin nüfuslu kırsal Başaklı Mahallesi, 12 Temmuz tarihi saat 20.00 itibari ile ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise karantina süresince mahalleye girişçıkışların kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, mahalle içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına karar verildiği belirtildi.

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