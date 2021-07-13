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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da Kurban kesim yerleri belirlendi

İHA

Diyarbakır’da Kurban kesim yerleri belirlendi

Diyarbakır’da kurban hizmetleri komisyonunca bayramda uyulacak tedbirler ve kurban kesim yerleri belirlendi.
Alınan kararlarına istinaden Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin belirledikleri kurban kesim yerlerinde, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinde çalışan 60 personel veteriner hekim, ziraat mühendisi ve veteriner sağlık teknisyeni belirlenen kurban kesim yerlerinde kurban bayramı süresince bulunacak. Kurban keserek dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlara teknik, hijyen ve hayvan sağlık hizmetleri ayrıca ilçe müdürlüklerinin hayvan sevkleri konularında hayvan yetiştiricilerine hizmet vereceği belirtildi.

“Kurallara uyularak kurban kesiminin yapılmasına dikkat etmelidirler”
Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, “Kurban Bayramında kurban keserek dini vecibelerini yerine getirecek vatandaşlarımızın kulakları küpeli ve sağlıklı hayvanları almaları ve Kurban Komisyonunca belirlenen yerlerde çevre ve görüntü kirliliğine mahal vermeden, temizlik, hijyen ve Covid19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyularak kurban kesiminin yapılmasına dikkat etmelidirler. Kurbanlık hayvan satış yerlerinde sığır cinsi hayvan satışlarında satıcı, kesilen hayvanların kayıtlardan düşmesi maksadı ile bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını kesim tarihinden itibaren yedi gün içinde en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmelidirler” diye konuştu.
Diyarbakır merkez ilçelerde 15 kurban kesim yeri açıklanırken yerleri ise şöyle: “Sur İlçesi MayEt Kamer Kombinası Mardin Yolu Üzeri, Sur İlçesi GülerEt Kombinası Mardin Yolu Üzeri,Bağlar Beymir Et Entegre Tesisleri San. Ve Tic.A.Ş.Övündüler Mah (OSB) 8. Sok. No:29/1, Bağlar Kurbanlık Hayvan Pazarı İskanevleri Yeniköy Mezarlığı karşısı, Bağlar 2. Tatkik Hava Kuvvetleri Komutanlığı Oto Yıkama Yeri Mardin Yolu Üzeri Yunus Emre Mahallesi,Yenişehir Toplu Konut Sabit Semt Pazarı,Yenişehir Kurdoğlu Lojmanları Alanı İçindeki Beton Saha,Yenişehir Üçkuyular Toplu Konut Pazar Yeri,KayapınarUrfa Yolu Üzeri Emniyet Lojmanları(Yeni) Merkezi Isıtma Sistem Binası Yanı, Kayapınar Urfa Yolu Üzeri Emniyet Lojmanları (Eski) Merkezi Isıtma Sistem Binası Yanı,Kayapınar Peyas Mahallesi İMKB Yanı, Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası Mardin Yolu Üzeri Canlı Hayvan Pazarı, Büyükşehir Belediyesi Şehitlik Kömür Tevzi Sahası Etrafı, İskan Evleri Yeniköy Mezarlığı Karşısı Kurbanlık Hayvan Pazarı, Kayapınar Peyas Mah. Kayapınar Cad. İMKB Lisesi Altı ve Çarıklı Mah. Besi Çiftlikleri”.

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