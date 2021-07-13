Yenişehir’de spor ve sinema etkinliği devam ediyor

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçe Belediyesi, çocuk ve gençlerin yaz aylarını daha verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla ’42 Mahallede spor ve sinema Etkinliği’ pandemi sürecinin ardından mahalle sakinlerine moral olmaya devam ediyor.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları Hantepe Mahallesinde başlatılan 42 mahallede spor ve sinema etkinliği gençlerin yoğun ilgisi ve katılımları ile sürdürülüyor. Düzenlenen etkinlikler ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Murat Beşikci, Hantepe Mahallesi’nde başlatılan ve 42 mahallede sürdürülecek etkinliklerin eylül ayına kadar devam edeceğini belirterek, her yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin sürdürüleceğini söyledi.



“Hiç sinemaya gitmeyenleri sinemayla buluşturuyoruz”

Beşikci, “Hantepe Mahallesi’nde başlayan sinema ve spor etkinliklerimize her yaş aralığındaki çocuk ve gençlerimiz katılmaktadır. Kırsal ve merkez mahallelerimizde profesyonel eğitimcilerimizin eşliğinde geleneksel okçuluk, dart, yer satrancı, masa tenisi, golf, langırt, basketbol, çocuk oyunları turnuvaları düzenleyip, daha önce hiç sinemaya gitmeyen vatandaşlarımızı sinemayla, küçük çocuklarımızı da animasyon sinemasıyla buluşturmaktayız. Sadece gençlerimiz ve çocuklarımız değil kıymetli büyüklerimizde ilgi gösterip katılım sağlamaktalar. Çeşitli ikramlarımız ile sürdürdüğümüz etkinliklerimiz çocuklarımıza ve gençlerimize pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamaların ardından büyük ölçüde moral ve motivasyon sağlamaktadır” diye konuştu.

Ekinciler köyünde etkinliklere katılan vatandaşlar ise korona virüs salgını nedeniyle evde kalmanın dışında hiç bir şey yapamadıklarını belirterek, etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Kaymakam Beşikci’ye teşekkür etti.

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