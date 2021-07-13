Bağlar’da tahrip olan kaldırımlar yenileniyor

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, uzun süredir yenilenmeyen veya çeşitli nedenlerle yıpranarak vatandaşların günlük yaşantısını olumsuz yönde etkileyen kaldırım ve ara sokakları yenileyerek modern bir görüntü kazandırmaya devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde tahrip olan ve yaşam alanlarının görüntüsünü bozan kaldırımlar yenilenerek, vatandaşların yaşam kalitesi artırılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hizmet programı kapsamında hazırlanan planlama ve vatandaşların şikayeti üzerine son iki buçuk yılda merkezdeki 12 mahallenin tamamında yüzlerce cadde, sokak ve kaldırım yenilenerek eski olumsuz görüntülerden arındırılıyor. Yaz sıcağına rağmen aralıksız olarak devam eden çalışmalarda Bağcılar Mahallesi Diyala Parkı’nda bozulan parke taşları ve kaldırımlar yenilenerek çevredeki vatandaşların takdirini kazanan bir görüntüye kavuşturuldu. Mevlana Halit ve Yunus Eme mahallelerinde ise uzun yıllardır yenilenmediği için günlük yaşamı olumsuz etkileyen bölgelerde yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Daha önce Bağlar’da hiç görmedikleri bir hizmet seferberliği ile karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, Başkan Hüseyin Beyoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.