Ergani’de Makam Dağı Restorasyon projesi için kollar sıvandı

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Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatlarıyla, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Makam Dağında yenileme ve bakımonarım çalışmalarına başladı.

Makam Dağında başlattığı çalışmalarda, öncelikle hasar gören bordür taşlarının onarımı gerçekleştirilirken, peyzaj çalışmaları için toprak malzemesi serildi. Makam Dağı Restorasyon Projesi kapsamında ekipler tarafından yeşillendirme, aydınlatma, bordür döşeme ve boyama çalışmalarının tamamlanması planlandığı bildirildi.

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