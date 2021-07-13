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Amida Höyük kazılarına 20 yıllık sponsorluk

DHA

Amida Höyük kazılarına 20 yıllık sponsorluk


Emrah KIZIL-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın kalbi olarak da adlandırılan ve tarihi M.Ö. 6000 yıllarına uzanan Sur ilçesindeki Amida Höyük'teki kazı çalışmalarına bir kozmetik firması 20 yıllığına sponsor oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dicle Üniversitesi Rektörlüğü izniyle Sur ilçesinde gerçekleştirilen, tarihi M.Ö. 6000'e dayanan Amida Höyük İçkale Artuklu Sarayı kazı çalışmalarına Diyarbakır'da faaliyet yürüten bir kozmetik firması 20 yıl süreyle sponsor oldu. 5 milyon TL olarak hazırlanan sponsorluk protokolü, düzenlenen törenle imzalandı. Törene Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, kozmetik firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Törende konuşan Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, sponsorluğun ardından çalışmaların daha kolaylaşacağını ifade ederek, "Bu tür kazıların sponsorluk olmadan yürümesi biraz zordur. Şimdi biraz daha işler kolaylaşacak. Kazı biraz daha hızlanacak. Diyarbakır'dan bir firmanın bize sponsor olması en büyük hayalimizdi. Diyarbakır'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan 3 kazı var. Şu anda bu 3 kazının da artık sponsorları var" dedi.
Kozmetik firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız, sponsorluk konusunun Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç tarafından kendilerine açıldığında ciddi anlamda heyecanlandıklarını ifade ederek, "Yanı başımızda böyle kıymetli bir alanın olduğunu ilk ondan duyduk ve bu heyecanla ne yapabiliriz diye konuştuk. İrfan hocayla bir araya geldik ve kazı alanını gezdik. Biz şehrimizi ve firmamızın adını tarihe altın harflerle yazmaya devam edeceğiz. Kazandığımızın büyük bir kısmını şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. 
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da, Diyarbakır'da bu gibi yapıların fazlasıyla bulunduğunu ifade ederek, "Kadim şehrin yaklaşık 8 bin yıldır yönetildiği bir mekanda bulunmaktayız. En büyük eksikliklerimizden bir tanesi bu güzelliklerin, bu değerlerin ortaya çıkartılmasında ve daha da önemlisi tanıtılmasında sıkıntılar yaşamamız. Bu tanıtım kısmında devletimizin imkanları kadar hayırsever ve yardımsever insanlarımızın da katkısını ciddi manada önemsiyoruz. Diyarbakırımız cömertlerin, yardımseverlerin olduğu bir şehir. Sponsor olan iş insanlarımıza, hayırseverlerimize teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.
'DESTEKLERLE TARİHİN GÜZELLİKLERİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAĞIZ'
Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ise Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olduğunu söyleyerek, "Bulunduğumuz mekanda 33 medeniyete ev sahipliği yapılmış. Farklı dillerde, farklı kültürlerde, farklı dinlerde birçok medeniyet yaşamış buralarda. Yerin altından öğreneceğimiz, geleceğe taşıyacağımız çok değer var. Bu açıdan bu kazılar önemli. Sur içinde dolaştığınızda camiyle kiliseyi komşu görebilirsiniz. Çan kulesiyle minareyi ezanı yan yana görebilirsiniz. Bu küçücük alanda birçok farklılıkları bir arada yaşatabilen bir medeniyetin sonucuyuz biz. Dolayısıyla bu güzellikleri geleceğe taşımak adına arkeolojik kazılar büyük önem kazanıyor. Kazdıkça bu medeniyetin güzelliklerini gün yüzüne çıkaracağız. Bu kazılara destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu desteklerle o tarihin güzelliklerini o birliktelik duygusunu, beraber yaşama kültürünü gün yüzüne çıkaracağız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN
2021-07-13 16:18:35

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