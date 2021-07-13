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Diyarbakır’da 15 Temmuz etkinlikleri Kurşunlu Cami meydanında yapılacak

İHA

Diyarbakır’da 15 Temmuz etkinlikleri Kurşunlu Cami meydanında yapılacak

Diyarbakır’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, etkinlikleri Kurşunlu Camisi önündeki meydanda yapılacak.
Valilik öncülüğünde Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin desteğiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı milletin kahramanca bir mücadeleyle elde ettiği zaferin beşinci yılında program düzenlenecek.

"Türkiye geçilmez"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca belirlenen "Türkiye Geçilmez" temasıyla düzenlenecek etkinlikler, 15 Temmuz şehitlerinden polis memuru Halit Gülser ve Askeri Çoban kabirlerindeki anma ile başlayacak. Sonrasında Vali Münir Karaloğlu ve yetkililerce Şehit Mehmet Karaaslan’ın ailesine ziyaret edilecek.

15 Temmuz Destanı fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak
İkindi namazının ardından şehitlerimiz için Ulu Camide Hatmi Şerif duası edilecek ve vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunulacak. Büyükşehir Belediyesi’nin, yakın zamanda çevre düzenlemesini tamamlayarak kentin yeni sanat merkezi olarak belirlediği Keçi Burcu’nda saat 18:30’da yaşanan hain darbe girişiminin etkin şekilde anlatılması için “15 Temmuz Destanı” fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak.
Keçi Burcu Fuaye alanında gerçekleştirilecek sergide, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinde o gece yaşananların fotoğrafları yer alırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca özel olarak hazırlanan video görüntüleri Keçi Burcu’na yansıtılacak. Etkinlik, milletin zaferine vurgu yapılması amacıyla saat 19:00’da Keçi Burcu’ndan Kurşunlu Camii önüne yürüyüşüyle devam edecek.

Cumhurbaşkanın konuşması yayınlanacak
Kurşunlu Camii Meydanı’nda akşam namazının ardından Kur’anı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayacak etkinliklerde ise sinevizyon gösterimi, tiyatro, şiir dinletisi, konserler yer alacak. Kürtçe şarkılar seslendirileceği dengbej divanında, Seyithan Koç, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı bestelediği Kürce şarkı okuyacak. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 24:00’da yapacağı konuşmanın ardından okunacak sala ve dualarla sona erecek.

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