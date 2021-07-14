Başkanı Beşikci, “Vatandaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz”

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, vatandaş buluşmaları ve köy ziyaretleri kapsamında Yenişehir ilçesine bağlı Çakmak Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Beşikci, vatandaşlardan gelen talep ve sorunları dinleyerek çözümü noktasında vatandaşlarla birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Göreve geldiği günden buyana ilçede bulunan tüm vatandaşlarla bir araya gelmek için sürekli vatandaş buluşmaları gerçekleştiren Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Yenişehir ilçesinde yapılan hizmetleri yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta Çakmak Mahallesine yapmış olduğu ziyarette vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahalle yollarına yapılan parke çalışmalarını vatandaşlarla inceleyen Başkan Beşikci, köylerin alt yapı sorunları, içme suyu sorunları, eğitimöğretimde yaşanan aksaklıklar, sağlıkla ilgili talepler ve vakıf yardımları hakkında talep ettikleri istekler her zaman baş göz üstüne yapacaklarını söyledi.



"Devlet millet kaynaşması"

İlçeye bağlı tüm mahallelerde yol genişletme çalışmaları, asfaltlama çalışmaları ve beton parke çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü anlatan Başkan Beşikci, devlet, millet kaynaşmasına örnek olacak şekilde muhtarları ve vatandaşların katılımı ile verimli ve hızlı çalışmaların ortaya çıktığını belirtti. Başkan Beşikci, “Yapılan hizmetlerle ortaya çıkan bu faaliyetlerimiz siz kıymetli vatandaşlarımız ve muhtarlarımızın uyumlu bir şekilde çalışmasıyla ortaya çıkmaktadır. Vatandaşlarımızla birlikte hizmetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz’’ şeklinde konuştu.

Yapılan incelemenin ardından Çakmak Mahallesi Muhtarı Askeri Demir, Başkan Beşikci’ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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