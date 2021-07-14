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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayapınar Belediyesi kurbanlık denetimi için sahaya indi

İHA

Kayapınar Belediyesi kurbanlık denetimi için sahaya indi

Kurban Bayramı öncesi halk sağlığı için sahaya inen Kayapınar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veterinerlik ekipleri, pazarlarda sağlık kontrolünün yanı sıra küpe, pasaport ve evrak denetimi gerçekleştirdi.
Diyarbakır merkez Kayapınar İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sağlıklı bir ibadet için hayvan satış alanlarında denetime hız verdi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Talaytepe ve Peyas Mahallesinde kurulan kurban satış pazarlarını tek tek denetledi. Pazarlarda yer alan binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sağlık muayenesi yapılarak hayvan pasaportları ve kulak küpelerinin kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca hayvanların aşı ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığı da denetlendi.
Zabıta ekipleri tarafından da Covid19 salgını nedeniyle hayvan satış işlemlerinde el sıkışılmaması ve maske mesafe temizlik kurallarına uyulması konusunda alıcı ve satıcılar bilgilendirildi.

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