Bağlar Belediyesi'nden çalışanlara rekor promosyon müjdesi

Çalışanların maaşlarına yüzde 60'a varan zam ve iyileştirme yapmasıyla takdir toplayan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye tarihinde bir ilke imza atarak Türkiye'nin en yüksek rakamlı promosyon anlaşmalarından birine imza atarak Kurban Bayramı öncesinde yüzlerce çalışana çifte bayram sevinci yaşattı. Bir banka ile yapılan promosyon anlaşmasıyla çalışanlara 3 bin 200 TL ödeme yapıldı.

Başkan Beyoğlu, kendisinden önce düşük olan personel maaşlarına tarihi zam yaparak iyileştirdi, şimdi de belediye tarihinde bir ilke imza atarak Türkiye'nin en yüksek rakamlı banka promosyonu anlaşmalarından biriyle bayram öncesinde yüzlerce çalışanın yüzünü güldürdü. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye emekçilerini sevindirmeye devam ediyor. Açık artırımlı ve şeffaf ihale usulü ile yapılan anlaşma sonucu en yüksek rakamı veren bir banka ile promosyon anlaşması yapılmasını sağlayan Başkan Beyoğlu'nun girişimleriyle Kurban Bayramı öncesinde banka tarafından çalışanlara 3 bin 200 TL promosyon ödemesi yapıldı. Aileleriyle beraber bayrama mutlu girmeye hazırlanan belediye çalışanları, işçi ve emekçi dostu olarak değerlendirdikleri Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.



"Emek ve alın teri bizim için kutsaldır"

Emekçinin alın terini kutsal gören bir inanç ve anlayıştan geldiklerini belirten Başkan Beyoğlu, millete hizmet yolunda kader birliği yaptıklarını, çalışanların mutlu olması için çaba harcadıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Fedakarca çalışarak milletimize hizmet eden kardeşlerimizin mutlu ve huzurlu olması için gayret ediyoruz. Maaşlara yaptığımız tarihi iyileştirmenin ardında yine belediyemizin tarihinde ilk olmak üzere çalışanlara 3 bin 200 TL banka promosyonu ödenmesini sağladık. Bu yüksek rakamla Türkiye'de de ilklerin arasına girdik. Emeği ve alın terini önemsiyoruz. Çifte bayram sevinci yaşayan çalışan kardeşlerimizi mutlu etmeye yönelik gayretlerimiz devam edecek" dedi.

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