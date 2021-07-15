Başkan Beyoğlu şehit aileleri ile bir araya geldi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Hazro ilçesinde 1993 yılında terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Hakkı Pidikçi ile 2012 yılında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütünce düzenlenen bombalı saldırıda şehadete ulaşan polis memuru Şehmus Karakut'un Bağcılar Mahallesi'nde ikamet eden ailelerini ziyaret eden AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, şehitlere çok şey borçlu olduklarını ifade ederek emanet olarak gördükleri şehitlerin yakınlarına her konuda destek olacaklarını söyledi.

Yapılan ziyaretlerle moral ve teselli bulduklarını kaydeden şehit yakınları, Başkanı Beyoğlu'na teşekkür etti.

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