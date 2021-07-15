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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

İHA

Dicle’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anma, demokrasi ve milli birlik günü programı düzenlendi. Programda 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı.
2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü’nce (FETÖ) yapılan hain darbe girişimi, milletin ve devletin kararlı duruşu, zamanında ve yerinde tedbirleriyle engellenmişti. Hain terör örgütü FETÖ’nin kirli emelleri, milli irade ve demokrasiden yana saf tutan kahraman milletin, Türk askerlerinin ve polislerinin başarılı mücadelesi sonucu, gerçekleşmeden ortandan kaldırıldı. 5 yıl önce milli irade ve demokrasi için yapılan başarılı mücadelede, şehit olan kahraman Türk polislerinden biri de Dicleli şehit polis memuru Halit Gülser’di. Dicleli polis memuru Halit Gülser, görev yaptığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na darbeci askerler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşmüştü.
Dicle ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anma, demokrasi ve milli birlik günü programı, şehit polis memuru Halit Gülser’in ailesinin evinin ziyaretiyle başladı. Şehidin babası Ömer Gülser, Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, ve beraberindekileri evinde ağırladı. Şehidin ailesi ziyaret edildikten sonra, Dicle ilçesine bağlı kırsal Pekmezciler Mahallesindeki şehit polis memuru Halit Gülser’in kabiri ziyaret edildi. Programa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Belediye Başkan Vekili Ferat Ay, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dicle İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Ali Yağdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Mehmet Ceylan, çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programına katılan vatandaşlarla birlikte, 15 Temmuz şehidi polis memuru Halit Gülser’in Dicle Pekmezciler köyündeki mezarı başında dua edildi. Duayı, anma programına katılan İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır okudu.
Kabir ziyareti sonrası bir açıklama yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, “Bizim için, milletimiz için 15 Temmuz sıradan bir gün değil. 15 Temmuz milletin işgale ve ihanete dur dediği gün ve gece. İhanetle başlayıp, zaferle sonuçlanmış bir gece, 15 Temmuz gecesi. Elbette ki 15 Temmuz gecesinde milletimiz topyekun ihanete dur derken, abdestini alarak sokağa çıkan, ya şehit olurum, ya gazi diyerek sokağa çıkan insanımızdan 251 vatandaşımız, o gece kendi kanlarını bu toprakları bize vatan kılmak için, topraklarımızı sulayan önceki şehitlerimizin kanlarına katan şehitlerimiz de oldu. İşte bugün onlardan bir tanesinin kabri başındayız. Daha gencecik yaşında devletine, milletine polis memur olarak, özel harekat polis memuru olarak hizmet etmek isteyen Halit Gülser kardeşimiz, Gölbaşı bombalanırken şehit olan bir kardeşimizin kabri başındayız. Hasseten 15 Temmuz gecesi gerçekten hayatlarını ortaya koyan 251 şehidimize, 2 binin üzerindeki gazimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Bugün ülkede hür ve bağımsız yaşıyorsak, onların sayesinde. İhaneti unutursak, ihanet tekrar eder arkadaşlar. İhaneti de unutmamız lazım. Onun için 15 Temmuz bu sene 5’ncisi yılı. Her yıl bu ihaneti yapan hainleri telin ediyoruz, hatırlıyoruz. Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza bu hainleri iyi hatırlatmamız lazım. İhaneti unutmamız lazım ki ihanet tekrar etmesin” dedi.
Dicle İlçesinde 15 Temmuz şehitleri anma, demokrasi ve milli birlik günü programı öğleden sonra, akşam ve gece saatlerinde düzenlenecek bir dizi etkinliklerle devam edecek.

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