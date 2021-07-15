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Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

DHA

Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anıldı


Emrah KIZIL-Nurettin FiDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)FETÖ/PDY´nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara´da, Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan polis memuru Halit Gülser ile İstanbul´da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde şehit olan işçi Askeri Çoban, Diyarbakır'daki mezarları başında anıldı. Vali Münir Karaloğlu, "Bizim için, milletimiz için 15 Temmuz, milletin işgale ve ihanete dur dediği gün ve gece. İhanetle başlayıp zaferle sonuçlanmış bir gece" dedi.
Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan polis memuru Halit Gülser ile İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde şehit olan işçi Askeri Çoban kabirleri başında anıldı. Vali Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Müftüsü Selim Karabayır, şehitlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde şehit polis memuru Halit Gülser'in babası Ömer Gülser ile birlikte mezarlığa gelen Vali Karaloğlu ve beraberindekiler şehidin kabri başında dua etti. Ardından Ergani ilçesi kırsal Yayvantepe Mahallesi'nde bulunan Askeri Çoban´ın kabri ziyaret edildi. 
'İHANETLE BAŞLAYIP, ZAFERLE SONUÇLANMIŞ BİR GECE'
Anmanın ardından konuşan Vali Karaloğlu, 15 Temmuz'un sıradan bir gün olmadığını söyledi. Vali Karaloğlu, "Bizim için, milletimiz için 15 Temmuz, milletin işgale ve ihanete dur dediği gün ve gece. Elbette ki 15 Temmuz gecesinde milletimiz topyekun ihanete dur derken abdestini alarak sokağa çıkan, 'ya şehit olurum ya gazi' diyerek sokağa çıkan insanımızdan 251 vatandaşımız o gece kendi kanlarını bu toprakları bize vatan kılmak için topraklarımızı sulayan önceki şehitlerimizin kanlarına kattı. Bugün onlardan birinin kabri başındayız. Daha gencecik yaşında, devletine milletine polis memuru olarak hizmet etmek isteyen, Gölbaşı bombalanırken şehit olan kardeşimizin kabri başındayız. 15 Temmuz gecesi hayatlarını ortaya koyan 251 şehidimize, 2 binin üzerindeki gazimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Bugün ülkede hür ve bağımsız yaşıyorsak onların sayesinde. Rabbim bir daha bu topraklarda ihanet yaşamayı nasip etmesin. İhaneti unutursak, ihanet tekrar eder. İhaneti de unutmamamız lazım. Her yıl bu ihaneti yapan hainleri telin ediyoruz. Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza bu hainleri iyi anlatmamız lazım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN
2021-07-15 16:09:41

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