Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi devam ediyor Eylemdeki anne Levent: “Ellerinize kalem yakışır atın o silahları”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 683’üncü gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 683'üncü gününe girdi. Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşayan ve kızı Bitlis'te üniversite okurken terör örgütü tarafından dağa kaçırılan anne Hatice Levent, umutlu bekleyişini sürdürürken, evladına 'Eline silah değil kalem yakışır' çağrısı yaptı. Üniversite öğrencisi Fadime Levent (24), terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 18 yaşında iken dağa kaçırılmıştı. Yıllardır örgüt içinde olan kızını kurtarmak için Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetine katılan 58 yaşındaki 3 çocuk annesi Hatice Levent, kızına seslendi. Levent, “Yaklaşık 2 yıldır bu çadırdayız, bu çadırdan yavrumu almadan gitmeyeceğim. Bizim çocuklarımızı mağaralara götürdüler, acaba ne suçları vardı. Çocuklarımızın elleri kalem tutuyordu silah verdiler, Fadimem eğer beni duyup görüyorsan o silahı at. Senin eline kalem yakışır ne olur yavrum dön gel. Ben senin 7 yıldır peşindeyim, bu can bedenden çıkmayıncaya kadar buradayım. Arkadaşlarının ellerinden tutun gelin ben seni çok özledim” dedi.

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