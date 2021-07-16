Kulp’ta yılın ilk organik bal hasadı başladı

Bitki çeşitliliği bakımından zengin Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin 2000 rakımlı Ağaçkorur yaylasına ilkbahar aylarında bırakılan arı kovanlarında üretilen organik balların hasadı başladı.

Yılın 5 ayını yaylalarda geçiren Kulp ilçesindeki arıcılar, balları süzme işleminin yapıldığı çadırlara taşıyor. Arıcılar, süzdükleri balları şişelerde paketleyip, satışa hazır hale getiriyor. Kulp ilçesinin 2000 rakımlı Ağaçkorur yaylasına bırakılan ve arıların binlerce bitki özünden ürettiği organik bal birçok kesim tarafından da tercih ediliyor ve pazarında sıkıntı yaşanmadığı öğrenildi. 15 yıla yakındır Kulp ilçesinde arıcılık yapan Levent Uçar, ürettikleri balın organik olduğu ve oldukça kaliteli olduğunu, hijyenik şartlarda hasat yaptıklarını söyledi. Uçar, "15 yıla yakındır, Kulp ilçesinde aracılıkla uğraşmaktayım. Az bal üretiyorum ama kaliteli bal üretiyorum. Arıcılığa başladığım tarihten beri organik bal üretmekteyim ve organik bal ürettiğime dair sertifikam var. Arıcılara tek önerim hiçbir zaman kendi ailenize yedirmediğiniz balı başkalarına reva görmeyiniz. Kaliteli ve organik üretim yaparsanız zaten başarılı olmuş sayılırsınız. Yıllardır Kulp ilçesinde kaliteli ve organik bal ürettiğim için pazarlamada hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bal üretimin yanında ayrıca arı ürünlerinden ürettiğimiz propolis ve polende üretiyoruz" dedi.

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