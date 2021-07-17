Dicle ilçesine yeni park kazandırılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesinde 4 bin metrekare alan üzerine park inşa edecek.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi dışında çocuk, kadın, genç ve yaşlı olmak üzere her kesime hitap etmek üzere ilçelerde park ile yeşil alanlar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Dicle’de vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 4 bin metrekare alana yeni park inşa edecek. Dicle Parkı, 2 bin 900 metrekare yeşil alan, 640 metrekare sert zeminden oluşacak. Farklı çeşitlerde ağaç, çiçek ve çalı grubunun yer alacağı alanda ayrıca kent donatıları ve çocuklar için oyun grupları da yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e vatandaşların yararlanacağı Dicle Parkı’nın ihalesini gerçekleştirdi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından ekipler, parkın yapım işine başlayacak.

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