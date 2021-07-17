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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, denetimleri havadan inceledi Vali Münir Karaloğlu, “Diyarbakır'da yönetilemeyecek bir trafik yoğunluğunu yok”

İHA

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, denetimleri havadan inceledi Vali Münir Karaloğlu, “Diyarbakır'da yönetilemeyecek bir trafik yoğunluğunu yok”

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da Kurban Bayramı denetimleri yapılırken denetimleri havadan ve karadan inceleyen Vali Münir Karaloğlu, “Bütün maksadımız amacı vatandaşımızı trafik kurallarına uyma noktasında uyarmak, onların bayram sevincini yaşamak için yapmış oldukları seyahati acıya dönüşmesine engel olmaktır” dedi.
Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi 9 günlük tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler uygulama noktalarında durdurularak denetlendi. Denetimlere katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile birlikte helikopterle kent trafiğini havadan denetledi. Kentin birçok farklı noktalarında denetimler sürerken Silvan yolu uygulama noktasına gelen Vali Münir Karaloğlu, denetimlere katılarak araç sürücülerine kolonya ile şeker ikramında bulunarak uyarıda bulundu. Çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Karaloğlu, onlara da oyuncak ve kırmızı düdük hediye etti.

“Bütün maksadımız, vatandaşımızı trafik kurallarına uyma noktasında uyarmak”
Yapılan denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, havadan yaptıkları denetimlerde Diyarbakır'da yönetilemeyecek bir trafik yoğunluğunun olmadığını belirterek, “9 günlük bayram tatili başlamış oldu. Son bir buçuk yıldır pandemi dolayısıyla insanımız evinden çok fazla çıkamadı, çok fazla tatile gidemedi ve çok fazla silai rahimde yapamadı. Bu bayram tedbirlerin kaldırıldığı pandemiden sonraki ilk bayram. Bu bayramda zaten bir yoğunluk olacağını bütün Türkiye'de hem tatil bölgelerinde hem de insanların ata ve baba memleketine gitme konusunda bir yoğunluk yaşayacağımızı ön görüyorduk. İçişleri bakanlığımız geçen hafta illere 3 ayrı genelge gönderdi. Genelgeler den bir tanesi trafik kazalarını önleme planı arkadaşlar her il kendi trafik kazalarını önleme planını yapacak. Bakanlığın göndermiş olduğu genelge çerçevesinde 2021 2030 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti hükumeti olarak İçişleri bakanlığımızın hedefi ölümlü trafik kazalarının yüzde 50 Türkiye genelinde azaltmak. Bununla ilgili yapmamız gerekenleri önümüzdeki 6 ay içerisinde illerde tartışacağız ve önleme planlarımızı bakanlığa göndereceğiz. Yine, ikinci genelge Kurban Bayramı tatilindeki trafik denetimlerin artırılması ile ilgili bakanlığımızın bir genelgesi vardı. Üçüncü genelgede ise motosiklet kazaları ile ilgiliydi. Bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de hem polis mensuplarımız hem de jandarma mensuplarımız yollarda denetimlerde olacak. Bütün maksadımız amacı vatandaşımızı trafik kurallarına uyma noktasında uyarmak, onların bayram sevincini yaşamak için yapmış oldukları seyahati acıya dönüşmesine engel olmaktır. Bütün maksadımız amacımız bu. Biz de bugün il jandarma komutanımız il emniyet müdürümüz ve ilgili şube müdürlerimiz ile beraber önce havadan helikopterle ana güzergahlarda bir denetim yaptık. Havadan hem Elazığ istikametinde, Urfa istikametinden, Mardin istikametinde ve Silvan Bitlis istikametindeki yollarımızda havadan bir denetim yaptık. Şunu gördük şu anda Diyarbakır'da yönetilemeyecek bir trafik yoğunluğunu yok” dedi.

“Diyarbakırlı hemşerilerimizden kendi canları ve malları için bize dinlemesini bekliyoruz”
İçişleri bakanlığının son dönemde trafikle ilgili çok önemli kampanyalar yaptığını altını çizen Vali Karaloğlu, “Hayata yol ver gibi trafikte yaya önceliği kırmızı çizgimizdir. Kas kullanımı ile ilgili şimdi yeni bir kampanya Türkiye genelinde başlatılıyor. Trafik direksiyonda iken cep telefon kullanmamak hız sınırlarına limitlerine uyma konusunda da içişleri bakanlığımızın son dönemde uyguladığı önemli projeler var. Bunların Diyarbakır yansımalarından önümüzdeki günlerde vatandaşımızı iletmek durumundayız. Artık Türkiye'de yollar çok kaliteli, araçlar çok kaliteli,3 özellikle ölümlü trafik kazalarının büyük oranda sürücü hatasından ve kurallara uymamaktan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. O zaman eğer vatandaşımız uyarır ve vatandaşımızı trafik kurallarına harfiyen uyumasını sağlarsak ölümlü trafik kazalarını hem Diyarbakır'da hem de Türkiye'de hedeflediğimiz oranda azaltmış oluruz. 2030'a geldiğimizde de ölümlü trafik kazalarını yüzde 50 azaltmış oluruz. Bu konuda Diyarbakırlı hemşerilerimizden kendi canları için kendi malları için bize dinlemesini bekliyoruz. İnşallah hep birlikte trafik kurallarını uyarsak hem ölümlü hem de maddi hasarlı trafik kazalarını azaltmış oluruz. Pandemi devam ediyor ve pandemi ile beraber bir bayram tatiline girdik. Seyahatler arttı, vatandaşlarımızdan ricam ne olur kurallara uymaya özen gösterelim. Maske kullanımı azaldı havaların ısınması ile beraber ama şehirlerde Diyarbakır'da da son dönemde maalesef tekrar bir yükseliş trendinde vaka sayılarında 2 şeyi beraber yapmak zorundayız artık hem kuralları vereceğiz maske mesafe temizlik kuralına hem de aşı konusunda şu anda Türkiye'nin oran bakımından en düşük illerinden bir tanesi Diyarbakırlı hemşehrilerimiz aşı olma noktasında da Özen gösterilirse hep birlikte pandemi sorununu etmiş olacağız. Ben tekrar sizin aracılığınızla şehrimizde yaşayan bütün Vatandaşlarımızın şimdiden mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum inşallah bayram hem şehrimize hem ülkemize hem İslam alemine hayırlar getirsin diye temenni ediyorum hepinize hayırlı bayramlar diliyorum“ diye konuştu.
Açıklamanın ardından Vali Karaloğlu ve beraberindeki heyet daha sonra bölgeden ayrılırken, denetimlerin bayram boyunca devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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