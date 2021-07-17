Evlat nöbetindeki baba, oğluna teslim ol çağrısında bulundu Acılı baba Nurettin Ödümlü: "HDP evladımı kandırıp dağa götürdü"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 684’üncü gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 684’üncü gününe girdi. Evladı Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna seslenerek teslim olmasını istedi.



“Ben evladımı istiyorum”

Acılı baba Ödümlü, "2 yıldır buradayız, HDP evladımı kandırıp dağa götürdü. HDP’lilere sesleniyorum, siz de öleceksiniz, öbür dünya sonsuz, dünya malı için fakir fukaranın evladını göndermeyin. Sizin de evladınız var, ben evladımı istiyorum. Allah için bu işi bıraksınlar, evladımız gelmeyene kadar burayı terk etmeyeceğiz ve sonuna kadar buradayız” dedi.



“Sizi dağa gönderenlerin çocukları lüks yerlerde, siz enayi misiniz ölüyorsunuz”

Oğluna da teslim olması için çağrıda bulunan baba Ödümlü, “Başta oğlum olmak üzere dağda bulunan bütün geçlere sesleniyorum. Yusuf oğlum evine dön gel. Hepiniz kaçın gelin. Ceza yok, bir şey yok. Devlete teslim olun. Neden dağda öleceksiniz. Sizi dağa gönderenlerin çocukları lüks yerlerde olduğunu biliyor musunuz? Siz enayi misiniz dağda ölüyorsunuz. Neden onların çocukları ölmüyor. Gelin devlete teslim olun” diye konuştu.

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