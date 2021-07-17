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Diyarbakır'da, Roma döneminden 143 sikke ele geçirildi

DHA

Diyarbakır'da, Roma döneminden 143 sikke ele geçirildi


DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 143 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla Bismil ilçesinde oturan kişinin, ellinde bulundurduğu tarihi eserleri 85 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Bismil'e bağlı Üçtepe Mahallesi'ne düzenledikleri operasyonla tarihi eserleri satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda Roma dönemine ait 143 sikke ele geçirildi. Sikkeler, muhafaza altına alınıp, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler de gözaltına alındı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır
2021-07-17 16:48:48

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