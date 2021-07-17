Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı Kavga eden şahıslar görüntü çeken muhabire saldırdı, polis müdahale etti

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Diyarbakır’da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, her iki grup içerisinde bulunan bazı kişiler gazetecilere saldırmaya kalkışınca bazı polisler olaya müdahalede bulunarak şahısları etkisiz hale getirdi.

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