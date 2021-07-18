İş dünyası ve sendikalardan aşı için ortak çağrı

Korona virüsü aşısına daha fazla duyarlılık sağlamak amacıyla iş dünyası ve sendikalar yeniden bir araya geldi, ortak çağrı yaprak vatandaşları aşıya davet etti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, DOSİAD, 1.2.3. ve 4. Küçük Sanayi Siteleri, Metal İşleri Sanayi Sitesi, Gıda Toptancıları Sitesi, Marangozlar Sitesi, TÜRK İŞ, KESK, DİSK Şube Başkanları, üretim, imalat ve hizmet sektörü temsilcileri korona virüsü aşısına daha fazla duyarlılık sağlamak amacıyla yeniden bir araya geldi. Özellikle iş yerlerinde çalışan personellerin aşılanma oranının artırılması için ne tür çalışmaların yapılması gerektiği konusunda istişarelerde bulunuldu. Yapılan toplantıda, aşıya karşı güvensizliği ortadan kaldırmak için gerekli uyarıların yapılması, hep birlikte yapılacak çalışmalar hakkında kararlar alarak aşılanmanın olmazsa olmazlardan olduğunu belirterek, salgının bulaşıcılığının düşürülmesi için vaka sayısının artmaması adına gerekli tedbirleri almak konusunda fikir birliğine varıldı.



“Doğru bilgilendirmeliyiz”

Ortak çağrıda, Diyarbakır ve çevre illerinde Covid19 aşılama oranı ülkenin geri kalanına oranla önemli ölçüde düşük olduğu, herkesin kendi yakınları ve sevdiklerini kaybetmemek için mutlaka aşı olması gerektiği belirtilerek; “Özellikle işletmelerimizde yönetici ve çalışanların doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve aşı oranını arttırmak gerekiyor. Yakınlarımız ve sevdiklerimizi kaybetmek istemiyorsak, iş yerlerimizi açık tutmak, kentimiz sosyal, kültürel ve ticari yaşamını canlı tutmak için hepimize sorumluluk düşmektedir. Bütün iş camiası aşılama konusunda üyelerini bilgilendirme çalışmalarına devam etmektedirler. Aşı oranının arttırılması için halkımızı uyarmak, hurafe ve gerçek dışı bilgi ve beyanlara değil, bilim insanlarının beyanlarını esas alarak aşı olmak zorundayız. Aksi durumda ortaya çıkacak acı tablo bütün bir kenti etkileyecek, olası yeni vakalar daha ağır bedeller ödememize neden olabilecektir. Özellikle Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmelerde ve kentimizde aşılanma çalışmalarına hız vermek, sağlık çalışanlarının yapmakta oldukları özverili çalışmalara kentin bütün bileşenlerinin destek olmaları bir zorunluluk, bir toplumsal sorumluluk gereğidir. Bu nedenle başta Sağlık İl Müdürlüğü olmak üzere, kentimiz kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili tüm kurumların işbirliği içinde hareket etmelerinin altyapısı oluşturulmuş, bu anlamda çalışmalara başlanmıştır. Halkımızın bu süreçte aşılarını yapmaları, hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir. Aşı hayat kurtarır, tedirgin olma, aşı ol” denildi.

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