Diyarbakır’da harabe evde 1 ton çöp çıkarıldı

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Diyarbakır’da mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine harabe bir evde Bağlar İlçe Belediyesi ekiplerince 1 ton çöp çıkarıldı. Toplanan çöpler imha edilmek üzere çöp alanına götürülürken, mahalle sakinleri belediye ekiplerine teşekkür etti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sahipleri tarafından terk edilerek kullanılamaz hale gelen yapılarda biriken çöp yığınları vatandaşların talebi üzerine Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla temizlik ekiplerince kaldırıldı. 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan harabe yapılar kısa zamanda temizlenerek 1 tona yakın çöp ve atık imha edilmek üzere toplandı.

Çevreye yayılan kötü konulardan dolayı sağlık açısından risk altında bulunduklarını belirten mahalle sakinleri, duyarlı davranışı nedeniyle Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve temizlik ekiplerine teşekkür ettiklerini dile getirdi.

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