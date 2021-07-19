Diyarbakır’da bayram öncesi maytap denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi, yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, iş yeri sahiplerine, maytap, çatapat gibi patlayıcı maddelerin satışının yasak olduğu bildirildi.

Patlayıcı maddelerin satılmaması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, bilgilendirmenin ardından durum tespit tutanağı düzenledi. Ekipler, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerine devam edecek.

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