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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram öncesinde ziyaret ettiği evlat nöbetindeki ailelerin alkışlarıyla karşılandı

İHA

Bayram öncesinde ziyaret ettiği evlat nöbetindeki ailelerin alkışlarıyla karşılandı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu bayram öncesinde ziyaret ettiği evlat nöbetindeki ailelerin alkışlarıyla karşılandı.
AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için umutlu şekilde bekleyişlerini sürdüren ailelerle görüşerek bir süre sohbet eden Beyoğlu, ailelerin alkışları ve sevgi gösterisi ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek bayramlarını kutlayan Başkan Beyoğlu, bu haklı mücadelelerinde sonuna kadar ailelerin yanında olacaklarını ifade etti. Başkan Beyoğlu'nun ilk günden bu yana kendilerine her konuda destek olduğunun altını çizen aileler kendisine teşekkür ederek karşılamada olduğu gibi alkışlarla uğurladı.

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