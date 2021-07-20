Diyarbakırlılar bayram sabahı Sur ilçesine akın etti

Diyarbakır’da vatandaşlar bayramlaşmak için sokaklara indi, birçok vatandaş ise tarihi Sur ilçesinde gezerek bayramın tadını çıkarttı.

Kurban Bayramının ilk günü sabahın erken saatlerinde vatandaşlar bayramlaşmak için sokaklara indi, birçok vatandaş ise tarihi Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde gezmeye çıktı. Güneşten kaçan vatandaşlar ise gölgelik alanlarda serinleyerek bayramın tadını çıkartmaya çalıştı. Pandemiden dolayı bayramlaşmadan uzak kalan vatandaşlar, kısıtlamasız bu bayramın tadını çıkardı.

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