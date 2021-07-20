Kabir ziyareti yapanlara lokum ikramı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan vatandaşlara, şeker ve lokum ikram etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi tüm birimleriyle kenti bayrama hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içerisinde gerçekleştirmeleri için mezarlıklardaki tüm hazırlıklarını tamamladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bayram nedeniyle yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen Diyarbakırlıları, şeker ve lokumla karşıladı. Bayram dolayısıyla merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nı girişine kurulan stantta vatandaşları kapıda karşılayan Büyükşehir Belediyesi personeli, şeker, lokum ve kolonya ikram etti.

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