Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı

İHA

Vali Karaloğlu, Diyarbakırlılarla bayramlaştı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı gerçekleşti.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı bayramlaşma etkinliğini valilik bahçesinde gerçekleştirdi. Bayramlaşmaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Bayramlaşma selamlaşması öncesi açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, aşı çağrısını yenileyerek vatandaşların ikna olup aşı yapması için herkesten destek beklediklerini kaydetti. Vali Karaloğlu, “Bugün Kurban Bayramının ilk günü, bayramlaşma vesilesiyle bir aradayız. Hala pandemiyi atlatabilmiş değiliz onun için açık havada olsun istedik. Valiliğimizin çok güzel mekanı var, ağaçlı ve gölgeli yer fakat maalesef birkaç gündür yaprak kıpırdamıyor, rüzgar yok dolayısıyla basık bir hava var. Her birinizin bayramını ayrı ayrı kutluyorum, Kurban Bayramı yardımlaşmanın zirvede çıktığı günlerden. Hepinizin toplumda yeriniz var, maalesef pandemi devam ediyor, Türkiye ve Diyarbakır’da son 2 haftadır vaka sayılarımız yüksekte, şu an elimizde olan en güçlü silah aşı. Hala aşılama oranımızın çok düşük olduğu görüyoruz. Şu anda 18 yaş üzerindeki her vatandaşımıza yalvarır olduk aşılarını yağsın diye, sadece hastanelerde değil her yerde aşı yerleri açtık. Ama istediğimiz desteği Diyarbakırlı hemşerilerimizde görmüş değiliz. Bir kapanmayı daha ne Diyarbakır ne de Türkiye’nin kaldırma durumu yok. Bir daha kapanmamak için herkes aşısını olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Karaloğlu, Sultan Sasa’nın sembolik türbesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, Sultan Sasa’nın sembolik türbesini ...
Hasta yakınları Kurban Bayramında yalnız bırakılmadı
YEREL HABERLER Hasta yakınları Kurban Bayramında yalnız bırakılmadı
Kabir ziyareti yapanlara lokum ikramı
YEREL HABERLER Kabir ziyareti yapanlara lokum ikramı
Evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramı'na hüzünlü girdi Kurban Bayramı'nda bile eylem çadırında evlatlarını bekliyorlar
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramı'na hüzünlü ...
Diyarbakır mezarlıklarında hüzünlü bayramlaşma
YEREL HABERLER Diyarbakır mezarlıklarında hüzünlü bayramlaşma
Diyarbakırlılar bayram sabahı Sur ilçesine akın etti
YEREL HABERLER Diyarbakırlılar bayram sabahı Sur ilçesine akın etti
Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi tercih etti
YEREL HABERLER Diyarbakırlılar, bayram namazı için Ulu Cami'yi ...
Diyarbakır’da feci kaza kendi aracının altında kalarak can verdi Bayram satışı sonrası can pazarı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da feci kaza kendi aracının altında ...
Yenişehir belediyesi, kurban bayramı öncesi yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Yenişehir belediyesi, kurban bayramı öncesi yüzleri ...
Bağlar Belediyesi hizmette sınır tanımıyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi hizmette sınır tanımıyor
Bayram öncesinde ziyaret ettiği evlat nöbetindeki ailelerin alkışlarıyla karşılandı
YEREL HABERLER Bayram öncesinde ziyaret ettiği evlat nöbetindeki ...
Diyarbakır’da minibüs ile cip çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da minibüs ile cip çarpıştı: 5 yaralı
Dicle Elektrik’ten Şanlıurfa’da patlayan trafolarla ilgili açıklama “Trafolara aşırı yüklenme planlı kesintileri zorunlu hale getirmektedir”
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten Şanlıurfa’da patlayan trafolarla ...
Diyarbakır’da bayram temizliği
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bayram temizliği
Diyarbakır’da bayram öncesi maytap denetimi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bayram öncesi maytap denetimi
Diyarbakır’daki tatlıcıların bayram mesaisi
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki tatlıcıların bayram mesaisi
Türk Kızılay Derneği Hazro'da yoksul ailelere gıda kolisi dağıttı
YEREL HABERLER Türk Kızılay Derneği Hazro'da yoksul ailelere gıda ...
685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor
YEREL HABERLER 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir ...
Evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramına hüzünlü giriyor Aileler, Kurban Bayramına bir gün kala çocuklarına kavuşması umuduyla bekliyorlar
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler Kurban Bayramına hüzünlü ...
Diyarbakır’da harabe evde 1 ton çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da harabe evde 1 ton çöp çıkarıldı
Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar temizlendi
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar temizlendi
Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği gazetecilere saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği gazetecilere ...
Sokakta vahşet anları, genç kızın darp edilme anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Sokakta vahşet anları, genç kızın darp edilme anları ...