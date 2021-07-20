Diyarbakır'da helikoptere trafik denetimi

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerince Kurban Bayramı nedeniyle helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Kurban Bayramı nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda ihlallere yol açan sürücüler tespit edilerek, kazaları önlemek amacıyla helikopterle denetim yapıldı.

Jandarma ekiplerinin helikopterli trafik denetiminin Kurban Bayramı boyunca devam edeceği bildirildi.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2021-07-20 18:30:12



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