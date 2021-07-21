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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbekirspor borsaya açılıyor

İHA

Diyarbekirspor borsaya açılıyor

2. Lig'in yeni ekibi Diyarbekirspor bir yandan bu ligdeki ilk yılında şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmenin hesaplarını yaparken, diğer yandan kulübün ekonomik yapısını güçlendirmek için de çalışmalar yapıyor.
Kulüp Başkanı Turan İlgin, yakın zamanda borsada faaliyet göstermeye başlayacaklarını açıkladı. Diyarbekirspor Başkanı Turan İlgin, kulübün geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçen sezon gerek saha içerisinde gerekse saha dışında çok iyi kenetlenerek 8 yılki özleme son verdiklerini belirten Başkan İlgin, aynı birlikteliği bu yılda ortaya koyarak Diyarbakır'ın 10 yıllık 1. Lig hasretine son vermek için ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Başkan İlgin, "Bize geçen sezon başarıyı istikrar getirdi. Bunu korumak için yönetim, teknik heyet ve kadro istikrarını devam ettirdik. Bu yıl da şampiyon olmak istiyoruz. 2. ligin en çetin grubuna düştük ama korkmuyoruz. Biz zoru severiz, şimdiye kadar iç transferde 8 oyuncumuz ile yeniden anlaştık, dış transferde 16 oyuncuyu kadromuza dahil etti. İlk etap kampının durumuna göre 3 veya 4 transfer daha yapacağız. Kolej havası yaratacağız. Tüm transferleri titizlikle yapıyoruz" dedi.

"Şampiyonluktan sonra verilen sözler tutulmadı”
İlgin, geçen sezonun sonunda şehirde kendilerine verilen destek sözlerinin yerine getirilmediğini de kaydetti. İlgin, "Maçlarımıza gelmeleri, şampiyonluğumuzu tebrik etmeleri, resimlerle mesaj vermeleri güzeldi. Ancak verdikleri sözler de vardı. Bu yıl daha iyi takım kurmamız için çeşitli destekler sağlama sözleri verildi. Şimdiye kadar hiç biri tutulmadı. Bu dönemde yanımızda olmaları gerekir. İyi günde herkes olur, önemli olan bu günlerde olmaktır. 8 yıldır kimseden tek kuruş almadan ayakta kalan bir kulüp olarak artık şehrin desteğini beklemek hakkımızdır " diye konuştu.

Kulüp borsaya açılıyor
İlgin, kulübün ekonomik ve ticari olarak güçlenmesi için yeni bir çalışmayı hayata getireceklerini de açıkladı. İlgin, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok önemli kulüp borsada faaliyet gösteriyor. Bundan sonra inşallah Diyarbekirspor da olacak. Bir girişimci ile beraber bu işi yapacağız. Önümüzdeki günlerde başka projelerimizi de hayata geçireceğiz. Hem sportif başarı hem ticari ve ekonomik kalkınma diyoruz" ifadelerine yer verdi.

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