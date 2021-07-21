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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Delidere, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı

İHA

AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Delidere, çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı

AK Parti Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Başkanı Uğur Delidere, Peyas Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Başkan Delidere, bayramlaşma sırasında çocuklara ise boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.
AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Uğur Delidere, beraberindeki bir grup partililerle birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Peyas Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Delidere ve beraberindekiler, burada vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Delidere, milli birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede tezahür ettiği, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu, hoşgörü ve barışın en yoğun şekilde yaşandığı özel günlerden biri olan Kurban Bayramına bir kez daha kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Bu Kurban Bayramını zorlu bir sürecin, pandemiye karşı milletçe verdikleri büyük bir mücadelenin ardından karşıladıklarını belirten Başkan Delidere, “Bu vesileyle, Diyarbakırlı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyor, bayramın ülkemizle birlikte tüm dünya devletlerine barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini yüce Allah’tan niyaz eder tekrardan sizlerle bir arada olmayı nasip eylemesini dilerim” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Başkan Delidere, çocuklara boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verirken, vatandaşlar, AK Parti Kayapınar ilçe teşkilatına yaptıkları ziyaretten ötürü teşekkür etti.

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