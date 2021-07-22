Yolcu otobüsü terminalden çıkarken yandı

Nuretttin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da terminalden çıkışta alev alan yolcu otobüsü, kullanılmaz hale geldi.
BatmanAntalya seferini yapan Murat Erdal yönetimindeki 21 AE 101 plakalı yolcu otobüsü, dün gece saatlerinde yolcu almak için girdiği Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden çıkışta, motor bölümünden alev aldı. Durum fark eden Erdal, otobüsü kenara çekip, içindeki 13 yolcu tahliye ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
Otobüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN
2021-07-22 08:45:28
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